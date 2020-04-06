Elektrikli Off-Road Aracı Fisker Ocean'dan Yeni Görüntüler

Fisker Automotive'in CEO'su Henrik Fisker, markanın elektrikli off-road aracı Fisker Ocean'ın görüntülerini paylaştı. Fisker, otomobilin gizemli yedek lastik bölmesi için yakında bir açıklama yapacağını duyurdu.

Fisker Automotive, elektrikli off-road aracı Fisker Ocean'ın üretimine 2021 yılında başlamayı planlıyor. Fisker Automotive'in kurucusu Henrik Fisker, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, yeni elektrikli SUV'un iki farklı versiyonunu ortaya koydu.

Her iki tasarım da geniş lastiklere sahip, ancak tasarımlardan birinde tavana yerleştirilmiş yedek lastik yer alıyor. Diğerinde tavan boş ancak bagaj kapağında bir kürek ve şarj kutusu yazan bir bölme bulunuyor. Fisker ayrıca yedek lastiği koymak için harika bir yer bulduklarını ve detayları gelecek hafta açıklayacağını belirtti.

Fisker, geçtiğimiz günlerde Top Gear dergisine verdiği demeçte, "Düşük ağırlık merkezi ve geniş lastikler ekstra stabilite getiriyor. Fisker Ocean, kırsal alanlarda kurtarma araçlarına ihtiyaç duyan uluslararası kuruluşlar tarafından kullanılabilecek temiz ve sürdürülebilir bir araç. Petrol, askeriye için büyük bir gider olduğundan askeri personeli taşımada sıfır emisyonlu bir çözüm olarak da kullanılabilir." dedi.

Yedek lastiğin yeri önümüzdeki hafta açıklanacak

Yedek lastik yerleşiminin gizemine geri dönersek, Henrik Fisker yedek lastik koyulan yerin tavanda veya bagajda olmadığını belirtti. Arazi araçlarında yedek lastikleri kolayca çıkarılabilen bir yerde tutmak çok önemlidir. Fisker CEO'sunun önümüzdeki hafta yapacağı açıklama merakla bekleniyor.

Fisker Ocean, önümüzdeki yıl hem elektrikli hem de içten yanmalı motor seçenekleriyle piyasaya sürülecek. Eğer Fisker, otomobil için uygun bir fiyat belirlerse Rivian, Bollinger ve Hummer premium markalara karşı bir adım öne geçebilir.