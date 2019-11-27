Tesla'nın yeni elektrikli pick-up'ı Cybertruck gündemden düşmüyor. Tasarımı ve lansmanda kırılan camlarıyla rakiplerine hedef olan araçla, şimdi de BMW ve Fisker dalga geçti.

Tesla'nın yeni elektrikli aracı Cybertruck'ın lansmanı büyük ilgi gördü ve Tesla şimdiden 200 bin sipariş alarak başarılı satış miktarı yakaladı. Ancak sıradışı tasarımı ve lansmanda kırılan camıyla dillerden düşmeyen pick-up'a rakip otomobil üreticileri, olumlu yaklaşmıyor. Cybertruck'ın dayanıklılığına ve tasarımına bir taş da BMW ve Fisker'dan geldi.

Tanıtım sırasında Tesla Cybertruck'ın camı hiç beklenmedik bir şekilde kırılmış ve Elon Musk, tanıtımı kırık camlarla tamamlanmıştı. Alman otomobil üreticisi BMW, popüler SUV modelinin zırhlı bir versiyonu BMW X5 Protection VR6'yı Twitter'dan tanıttı. Tesla'nın kırılan camlarına atıfta bulunan BMW, yeni aracının metal bir bilyeyle vurulması durumunda parçalanmaya karşı koruma sunduğunu belirtti.

Cybertruck'ı tiye almaya hevesli olan tek üretici BMW değildi. Cybertruck'ın ilginç tasarımı, bir diğer otomotiv üreticisi Fisker'ın Yönetim Kurulu Başkanı Henrik Fisker için de kolay bir hedef oldu. Fisker, Twitter'da Elon Musk'ın pick-up'ını dört tekerlekli kutuya benzeterek alay etti ve, "Ultra verimli niceliklere sahip maksimum hacimli pick-up düşünüyorum. Düşük maliyetli! 'A sınıfı yüzey' ihtiyacını ortadan kaldıran. 2000 mil elektrik aralığı olan. Sadece düşünüyorum..." ifadelerini kullandı.

Otomobil tasarımcısı olan Henrik Fisker'ın yolu, aslında bir zamanlar Tesla'yla kesişmişti. Fisker Automotive'in kurulmasından önce Musk, tasarımcıdan Tesla'nın WhiteStar sedan (Model S) modeli için tasarım fikirleri istemişti. Ancak Fisker'in elektrikli otomobil üreticisine teslim ettiği tasarımların tümü standartların altındaydı.

Ardından Fisker, Musk ve şirketin araca koyduğu fiziksel kısıtlamaları suçlamıştı. Artık Fisker'ın eline sağlam bir koz geçmiş gibi görünüyor. Fisker Cybertruck'la ilgili paylaşımını kısa süre içinde sildi. Kim bilir belki de birileri, bir zamanlar Tesla için araç tasarlayamadığını yüzüne vurmuştur.