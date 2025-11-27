Tümü Webekno
Elektrikli Otomobil Şarj Tarifeleri Değişiyor: Nerede ve Ne Zaman Şarj Ettiğinize Göre Daha Çok Para Ödeyeceksiniz!

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz'ın açıklamasına göre elektrikli otomobilinizi nerede ve ne zaman şarj ettiğiniz fiyat bakımından büyük önem taşıyacak.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

EPDK, elektrikli otomobil sahiplerini yakından ilgilendiren yeni bir şarj tarifesi üzerinde çalışıyor. Yeni düzenlemeyle birlikte şarj ücretleri artık istasyonun bulunduğu bölgeye ve günün saatine göre değişecek. EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, yoğun ve merkezi noktalardaki AVM gibi alanlarda şarjın daha pahalı olacağını, daha sakin bölgelerde ise kullanıcıların daha uygun fiyatlarla şarj yapabileceğini açıkladı.

Tarifenin ikinci ayağı ise saat bazlı olacak. Elektrik tüketiminin arttığı akşam saatlerinde fiyatlar yükselirken, gece geç saatlerde daha düşük maliyetli şarj imkânı sunulacak. EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, “Doğru yer ve doğru zaman seçilirse elektrikli otomobil çok daha ucuza şarj edilebilir.” dedi.

Daha sakin bölgelerde daha uygun fiyat olacak

Türkiye’deki tüm şarj ağı işletmecilerinin marka ayrımı yapmadan hizmet vermek zorunda olduğunun altını çizen Yılmaz, sürücülerin yolda gördükleri herhangi bir şarj operatörünü rahatlıkla kullanabileceğini belirtti.

Kullanıcı deneyimini geliştirmek için şarj ünitelerine POS cihazı eklenmesi de gündemde. Böylece mobil uygulamaya ek olarak kartla ve temassız ödeme seçenekleri de sunulabilecek.

