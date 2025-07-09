Elektrikli otomobil üreticisi Lucid'in Air Grand Touring modeli ile bir dünya rekoru kırıldı. Bu rekor ile bir elektrikli otomobil, tek şarj ile dünyanın en uzun yolculuğunu yapmış oldu. Direksiyondaki isimse çok tanıdıktı.

ABD merkezli elektrikli otomobil üreticisi Lucid'den dikkat çeken bir hamle geldi. Firmanın Air Grand Touring modeli ile yapılan bir rekor girişimi başarıyla tamamlandı. Lucid Air Grand Touring, artık Guinness Rekorlar Kitabı'nda yer alan otomobillerden biri. Gelin hep birlikte bu olayın detaylarına bakalım.

Elektrikli otomobillerle ilgili en çok tartışılan husus, hiç şüphesiz menzil. Pek çok tüketici, seri üretimdeki elektrikli otomobillerin menzillerini yetersiz buluyor. Şarj istasyonlarının nispeten az sayıda olmasını da görmezden gelmeyen tüketici, hâl böyle olunca elektrikli otomobillerden uzak duruyor. İşte Lucid Air Grand Touring ile kırılan rekor, tam olarak buna odaklanıyordu.

Bir elektrikli otomobilin tek şarj ile en uzun yolculuk rekoru kırıldı!

Rekor denemesi kapsamında bir Lucid Air Grand Touring, İsviçre'nin St. Moritz şehrinden Almanya'nın Münih şehrine kadar yolculuk yaptı. Bu yolculuk sırasında şarj edilmeyen otomobil, tamı tamına 1.205 kilometre mesafe kat etmiş oldu. Ancak Lucid, konuyla ilgili açıklamasında otomobilin kaç km/s hızla kullanıldığı ve klima kullanımının durumuna ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.

Direksiyondaki isimse Ümit Sabancı'ydı!

Lucid Air Grand Touring ile Guinness Rekorlar Kitabı'na adını yazdıran isim, Ümit Sabancı'ydı. Geçmişte de Lucid ile iş birliği yapan Sabancı, Lucid Air modeli kullanarak tek şarjla 9 ülke sınırını geçmeyi başarmıştı. Farklı farklı alanlarda da rekorları bulunan Ümit Sabancı, son girişimiyle bunlara bir yenisini daha eklemiş oldu.

Kırılan rekor için paylaşılan videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz: