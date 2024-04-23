Elektrikli otomobil pazarının devlerinden BYD, tamamen elektrikli kamyoneti Shark'ı ilk kez gösterdi ve yakında tanıtacağını açıkladı. Aracın bazı özellikleri de ortaya çıktı.

Perşembe günü Çin'de Pekin Otomobil Fuarı başlayacak. Çin'in en büyük otomobil fuarı olan etkinlik için pek çok üretici son hazırlıklarını yaparken ülkenin en büyük elektrikli araç üreticisi BYD bir sürpriz yaptı. Elektrikli pikap BYD Shark, Çin'in sosyal medya sitesi Weibo'da karşımıza çıktı.

Daha önce Lamborghini ve Audi gibi firmalar için tasarımlar yapan Wolfgang Egger'in imzasını taşıyan BYD Shark ilk olarak 2022 yılında gündem olmuştu. Dört kapılı, Ford F-150'leri andıran elektrikli pikap, yaklaşık 1,5 yıllık bir beklemenin ardından karşımıza çıktı.

İşte BYD Shark'ın özellikleri

BYD'nin paylaştığı görselde aracı tam olarak göremiyoruz ancak bazı detayları seçebilmemiz mümkün oluyor. Bunlardan ilki ise elbette ki ızgaranın üst kısmında yer alan ve boydan boya uzanan LED aydınlatma. Aracın farlarının ise kare şekilli klasik off-road tarzı olduğu dikkat çekiyor. Görüntü ayarlarıyla biraz oynadığımızda ise ön ızgara üzerinde muhtemelen BYD logosu için ayrılmış kısım göze çarpıyor. Ayrıca aracın jant tasarımı da geniş yanaklı lastiklere uygun olacak şekilde yapılmış. Ön tampon ise sert hatlı ancak ince duruyor. Ayrıca kabinde direkli bir tasarım seçildiği göze çarpıyor.

BYD ayrıca aracın arazi koşullarında daha iyi performans gösterebilmesi için DMO adlı şarj edilebilir hibrit motor teknolojisini kullandıklarını açıkladı. Ayrıca dört çekerli elektrikli sürüş sistemi, torku ihtiyaca göre dağıtarak aracın arazi performansına katkı sunacak. Yapılan testlere göre aracın güç ünitesi 180kW (245 beygir) güç üretiyor ve menzili de 1200 km. BYD'nin "köpekbalığı", son dönemde sorun yaşayan Tesla Cybertruck'ın pazarından bir parça kapmayı amaçlıyor.

BYD geçtiğimiz yıl yaptığı atılım ile Tesla'yı geride bırakarak dünyanın en çok araç satan elektrikli otomobil firması olmuştu.