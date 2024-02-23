BYD, 2024 model Dolphin'i tanıttı. Aşırı uygun bir fiyata satın alınabilecek otomobilin Türkiye'ye gelme durumu şimdilik bilinmiyor. BYD'nin yeni elektriklisi, şehir içi kullanım için çok ideal bir model.

Dünyanın en büyük elektrikli otomobil üreticilerinden BYD, düzenlediği bir etkinlikte küçük şehir otomobili Dolphin'in yenilenmiş versiyonunu tanıttı. BYD Dolphin Honor Edition olarak anılmaya başlayacak otomobil, aşırı uygun fiyatına rağmen sunduğu özelliklerle dikkat çekecek gibi görünüyor. Bir süredir Türkiye'de de hizmet veren markanın bu modelini ülkemize getirip getirmeyeceği şimdiden merak konusu.

Oldukça modern ve kompakt bir görünüme sahip olan BYD Dolphin Honor Edition, sade yapısı ile ön plana çıkıyor. Aracın ön kısmında küçük aydınlatmaları ve bu aydınlatmaları birbirine bağlayan kapalı panjuru görüyoruz. Aracın alt tamponu ise araca sportif bir görünüm kazandırmak için dizayn edilmiş.

Karşınızda BYD Dolphin Honor Edition

BYD Dolphin Honor Edition'ın arka kısmına baktığımızda oldukça şık bir görünüm ile karşılaşıyoruz. Hafiften Hyundai i20 havası olan arka tasarım, arka aydınlatmaları birbirine bağlayan plastik bir bara ev sahipliği yapıyor. Merak edenler için; araç ölçülerinin 4125 mm, 1770 mm 1570 mm olduğunu söyleyelim.

İç kısma geçtiğimizde oldukça sade bir yaşam alanı ile karşılaşıyoruz. 5 inç boyutlu küçük bir dijital gösterge ekranına ev sahipliği yapan aracın orta konsolunda, 12,8 inç boyutlu bir bilgi-eğlence ekranı yer alıyor. Bu ekranın hemen altında ise 50W hızlı şarj desteği sunan kablosuz şarj pedi bulunuyor. Ayrıca yolcular için USB Type-C girişi de bulunacak.

BYD Dolphin Honor Edition, iki farklı motor seçeneği ile satışa sunulacak. Bu motor seçeneklerinden ilki 70 kW, ikincisi ise 130 kW kapasiteli. Bu iki motor seçeneği, toplamda 3 farklı batarya paketi ile eşleştirilebilecek. Giriş seviyede olan batarya paketi 302 kilometre, orta seviye batarya paketi 420 kilometreye kadar, en gelişmiş batarya paketi ise 520 kilometre menzil sunacak. Tüm motor ve donanım seçenekleri, aracın konfor düzeyini artıran bağımsız arka süspansiyon sistemi ile donatılacak.

BYD Dolphin Honor Edition fiyatı:

Motor-Menzil Donanım-Şanzıman Fiyatı 70 kW, 302 km Vitality, Otomatik 13.865 dolar 70 kW, 420 km Free, Otomatik 15.670 dolar 70 kW, 420 km Fashion, Otomatik 16.650 dolar 130 kW, 401 km Knight, Otomatik 18.030 dolar

Merak edenler için, giriş seviye BYD Dolphin Honor Edition'ın tahmini Türkiye fiyatını hesapladık. Buna göre; baz model araç Türkiye'ye gelirse 876.136 TL civarında bir fiyat etiketine sahip olacaktır. Fiyatın dolar bazında bu kadar uygunken Türkiye'ye gelince ciddi anlamda yükselmesinin temel nedeni, geçtiğimiz yıl alınan Cumhurbaşkanı Kararı. Hatırlayanlar vardır; bu karar ile Çin'den ithal edilen elektrikli otomobillere yüzde 40 ilave gümrük vergisi uygulanmaya başladı...