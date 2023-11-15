Renault, uygun fiyatlı elektrikli otomobili Twingo'yu duyurdu. Hakkında henüz pek fazla detay bulunmayan konsept araç, 2026 yılında yollarda olacak ve 20 bin euro'dan daha düşük bir fiyat etiketiyle gelecek.

Ülkemizdeki en popüler otomobil markalarından biri olan Renault, bugün merakla beklenen yeni otomobil lansmanını gerçekleştirdi. Şirket, beklendiği gibi yeni elektrikli konsept aracı Twingo’yu bizlerle buluşturdu.

Markanın minik gibi Twingo modelinin âdeta yeniden doğmasını sağlayacak otomobil, şirketin elektrikli araç birimi Ampera tarafından geliştiriliyor. Yeni Twingo, uygun fiyatlı elektrikli otomobiller arasında iddialı olabilir.

Dacia Spring ve Citroen e-C3’e rakip olacak elektrikli Twingo, 2026’da çıkış yapacak

Tamamen elektrikli Twingo, orijinalini çağrıştıran, küçük ama modern bir tasarımla karşımıza çıkıyor. Uygun bir fiyat etiketine sahip olacak otomobil, Dacia Spring ve Citroen e-C3 gibi ucuz elektrikli araçlara rakip olarak gelecek.

Elektrikli şehir otomobili olarak nitelendirebileceğimiz Twingo’nun teknik detayları henüz paylaşılmadı. Ancak gelen bilgilere göre araç, 100 kilometrede 10 kWh elektrik tüketecek. Bu da oldukça verimli. Günümüzdeki elektrikli şehir arabalarında 100 kilometrede 12-13 kWh civarlarında bir tüketim görüyordu. Ayrıca tipik Twingo’nun menzili, motor detayları ve diğer özellikleri hakkında ise bir bilgi yok.

Renault Twingo, önümüzdeki yıllarda konsept bir araç olmaktan çıkacak. Şirket, otomobilin 2026 yılında yollarda olmasının planlandığını söylüyor. Ayrıca Avrupa’da üretileceğini de ekliyor. Bu da ilave gümrük vergisine tabi olmayacağını ve Türkiye’ye geldiğinde avantajlı olacağını gösteriyor.

Twingo’nun fiyatı ne kadar olacak?

Renault, otomobilin fiyatıyla ilgili kesin bir bilgi vermese de bir fikre sahip olmamızı sağladı. Fransız otomobil devine göre araç, 20 bin euro'dan daha düşük bir fiyata sahip olacak. Otomobil hakkında daha fazla bilgiye ilerleyen zamanlarda ulaşabileceğiz.