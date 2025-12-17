Elektrikli Renault Twingo, Egea ile Yarışan Fiyatıyla Satışa Sunuldu (Türkiye Fiyatı Ne Olacak?)

Renault, bundan birkaç yıl önce tanıttığı elektrikli Twingo'yu Fransa'da satışa sundu. Avrupa için oldukça uygun bir fiyata satışa sunulan otomobilin özelliklerini ve tahmini Türkiye fiyatını sizler için bir araya getirdik. İşte detaylar...

Fransız otomobil devi Renault, bundan birkaç yıl önce düzenlediği bir etkinlikte ikonik şehir otomobili Twingo'nun elektrikli versiyonunu resmen tanıtmıştı. Şirket, o etkinlik sırasında elektrikli Twingo'nun 2026 yılı itibarıyla piyasaya sürüleceğini açıklamıştı. Şimdiyse beklenen oldu ve yepyeni Renault Twingo, Fransa'da resmî olarak satışa sunuldu.

Peki 2026 model Renault Twingo neler sunuyor? Bu otomobilin Fransa'daki fiyatı ne kadar? Yeni Renault Twingo'nun muhtemel Türkiye fiyatı ne kadar olur? Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan detaylara geçelim.

Karşınızda 2026 Renault Twingo:

2026 Renault Twingo, firmanın orijinal Twingo modelinin tasarım dilini modern bir yaklaşımla korumaya devam ediyor. Bu bağlamda; otomobilin ön kısmında oldukça eğlenceli LED destekli aydınlatmalar görüyoruz. Arka kısımda ise ön aydınlatmaları tamamlayan yine LED tasarım dikkat çekiyor. Küçük bir şehir otomobiline ihtiyaç duyan tüketiciler, Renault Twingo'yu favorileri arasına ekleyecekler diyebiliriz.

Renault Twingo'nun iç mekânı da hiç fena değil. Oldukça sade bir tasarıma sahip olan kabin, 7 inç tam dijital gösterge ekranı ile 10.1 inç bilgi-eğlence ekranına ev sahipliği yapıyor. Kesikli direksiyon tasarımı, ana renge uygun renk kullanımı ve fiziksel butonlar da Renault Twingo'nun öne çıkan özellikleri arasında yer alıyor.

Gelelim kaput altına: 2026 Renault Twingo, 82 beygir gücündeki tek elektrik motorundan güç alacak. 27.5 kWh kapasiteli bir bataryaya ev sahipliği yapan otomobil, 263 kilometreye kadar menzil sunacak. Burada gördüğünüz veriler, yeni Renault Twingo'nun şehirler arası kullanıma uygun olmadığını gözler önüne seriyor. Ancak firmanın Twingo'yu üretmesinin nedeni zaten şehir içi kullanım. Tüketici de bu gerçekliği göz önünde bulundurarak alım yapacak.

2026 Renault Twingo fiyatı:

Renault tarafından yapılan açıklamaya göre yeni Twingo, Fransa'da 19.490 euro'dan başlayan fiyatlarla satışa sunulmuş durumda.

2026 Renault Twingo Türkiye fiyatı ne olur?

Renault Twingo, mevcut düzenlemeler doğrultusunda yüzde 25'lik ÖTV dilimine girecektir. Buna KDV eklediğimiz zaman 2026 model Renault Twingo'nun muhtemel Türkiye fiyatı, 1 milyon 460 bin TL civarlarında olacaktır. Ancak böyle bir etiketle Twingo'nun Türkiye'de tutup tutmayacağı meselesi tartışmaya açık...