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Elektronik Sistemler, Otomobillerin Yolda Kalma Vakalarını 2 Kat Artırdı

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Yeni verilere göre otomobillerin elektronik sistemleri, son yıllarda yolda kalma vakalarını 2 kat artırdı.

Elektronik Sistemler, Otomobillerin Yolda Kalma Vakalarını 2 Kat Artırdı
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Günümüz otomobilleri mekanik yapılarından ziyade giderek devasa birer bilgisayara dönüşüyor. Ancak The Telegraph’ın aktardığı verilere göre araçların dijitalleşmesi yolda kalma vakalarında da ciddi bir artışa zemin hazırlıyor. Otomobillerde elektrik akışını ve çeşitli bileşenleri yöneten Gövde Kontrol Modülü arızaları, son yıllarda sürücülerin en çok başını ağrıtan sorunlardan biri haline gelmiş durumda.

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The Automobile Association tarafından paylaşılan veriler, sistemlerdeki arızalardan kaynaklanan yolda kalma vakalarının son 6 yılda iki katına çıktığını gösterdi. Elektronik kontrol ünitelerine bağlı bu sorunlar, otomobil yardım çağrılarının en yaygın 5 nedeni arasına girmeyi başarmış. Sadece geçen yıl, doğrudan bu karmaşık bilgisayar sistemleriyle bağlantılı 36 binden fazla yolda kalma olayı kayıtlara geçti.

İçerikten Görseller

Elektronik Sistemler, Otomobillerin Yolda Kalma Vakalarını 2 Kat Artırdı
strai

Tek bir hata otomobili kilitleyebiliyor

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Söz konusu Gövde Kontrol Modülleri (BCM), modern bir araçta ışıklardan kapı kilitlerine kadar uzanan geniş bir elektrik sinyali ağını kontrol eder. Sistem, araç kilitleri açıldığında iç aydınlatmanın otomatik yanması veya hava şartlarına göre farların kendi kendine devreye girmesi gibi işlevleri düşük maliyetle sunar. Ancak tüm bu süreçlerin tek bir modüle bağlanması, otomobilleri kritik parçaların bir anda çalışmamasına yol açabilen yazılım ve sistem hatalarına açık hâle getirir.

Arızalanan veya hata veren BCM'ler yüzünden sürücüler uzaktan kumanda ile kapılarını açamıyor, hatta araçlarını hiç çalıştıramıyor. Uzmanlar, yollardaki otomobil yaşının artmasıyla birlikte araçların bu hassas bilgisayar ünitelerine daha fazla bağımlı hâle gelmesini arızaların temel nedeni olarak görüyor. Sistemdeki bu hassasiyet, istatistiklere de doğrudan yansıyor. Verilere göre BCM kaynaklı yardım çağrıları 2019-2020 döneminde 18 bin 295 seviyesindeyken, son 12 ayda 36 bin 448’e ulaşarak tam iki kat artış kaydetti.

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