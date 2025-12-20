Eleştirmenler Tarafından Yerden Yere Vurulan Ancak İzleyenlerin Çok Sevdiği Filmler

Bazı filmler, eleştirmenler tarafından hiç beğenilmeyip topa tutulsa da izleyenlerin beğenisini toplayabiliyor. Biz de bunun en iyi örneklerini derledik.

Her yıl yüzlerce yeni filmin vizyona girdiğini görüyoruz. Ancak bu filmler konusunda eleştirmenler ve izleyiciler her zaman aynı fikirde olmayabiliyorlar. Öyle ki bazı eleştirmenlerin hiç beğenmediği, düşük puanlar verdiği filmler, genel izleyici tarafından çok beğenilebiliyor.

Biz de bu içeriğimizde eleştirmenlerin yerden yere vurduğu ancak izleyenlerin çok sevdiği filmleri derledik. Bu filmler, çoğu eleştirmen tarafından “kötü” olarak nitelendirilseler de izleyenler tarafından çok sevilmeyi başardı.

The Super Mario Bros. Movie

Yıl: 2023 Türü: Animasyon, Macera, Komedi IMDb puanı: 7.0

Nintendo’nun efsanevi oyun serisinden uyarlanan bu film, eleştirmenler tarafından yerden yere vurularak hiçbir derinliği olmayan, sadece nostalji odaklı bir film olarak nitelendirilmişti. Öyle ki Rotten Tomatoes'ta **%59'luk **çok düşük bir eleştirmen puanı var. Ancak izleyenler buna katılmadı ve filmi çok sevdi. Rotten Tomatoes'ta izleyenlerden %95 puan alması da bunu doğruluyor. Film, gişe konusunda da ciddi başarı yakalayarak 1,3 milyar dolar kazanmayı başardı.

Five Nights at Freddy's

Yıl: 2023 Türü: Korku, gizem IMDb puanı: 5.4

Five Nights at Freddy's'in bir filminin gelecek olması büyük yankı yaratmıştı. Film 2023'te çıktığında ise eleştirmenler tarafından çok ciddi olumsuz yorumlar aldı. Film, geniş kitleler yerine doğrudan serinin sadık hayran kitlesine tercih ediyordu. Bu yaklaşım izleyicilerde tuttu ve yapım çok beğenildi. Filmin Rotten Tomatoes'taki eleştirmen puanı yalnızca** %33**'ken izleyici puanı** %86** olarak kayıtlara geçti.

Venom

Yıl: 2018 Türü: Aksiyon, macera IMDb puanı: 6.6

Spider-Man'in en ünlü düşmanlarından olan Venom'u konu edinen Tom Hardy başrollü bu film, 2018 yılında çıktığında eleştirmenler tarafından topa tutulmuştu. Ancak izleyenler filmi sevmiş ve büyük ilgi göstermişti. Zaten devam filmlerinin de geldiğini görmüştük. Puanları arasındaki uçurum da ciddi anlamda fazla. Eleştirmenlerden yalnızca** %31** puan alırken izleyenlerden %80 puan almayı başardı.

Uncharted

Yıl: 2022 Türü: Macera, aksiyon IMDb puanı: 6.3

İkonik PlayStation oyun serisi Uncharted'ın Tom Holland ve Mark Wahlberg başrollü uyarlaması, sinema yazarları tarafından "çok kötü" bir film olarak nitelendirildi, oyuncu performansları tepki çekti. Ancak izleyenler, aksiyonun dozuna ve ikilinin kimyasına odaklanarak yapımı beğendi. Film, Rotten Tomatoes'ta eleştirmenlerden %41 puan alırken izleyicilerden %89 almayı başardı.

Black Adam

Yıl: 2022 Türü: Aksiyon, fantastik IMDb puanı: 6.1

Dwayne Johnson'ın DC evrenine girişi olan Black Adam, eleştirmenler tarafından senaryosu zayıf bir film olarak nitelendirilmiş ve olumsuz yorum yağmuruna tutulmuştu. İzleyenler ise filmi genel olarak sevmiş, sondaki sürpriziyle heyecanla dolmayı başarmıştı. Yapımın eleştirmen puanı** %38'de** kalırken izleyici puanı %87 gibi yüksek bir seviyede.

The Greatest Showman

Yıl: 2017 Türü: Biyografi, müzikal IMDb puanı: 7.5

Hugh Jackman’ın başrolünde olduğu bu müzikal, vizyona girdiği dönemde eleştirmenler tarafından tarihsel gerçeklikleri çarpıttığı gerekçesiyle yerden yere vuruldu ve Rotten Tomatoes'ta** %56'lık** çok düşük bir puan aldı. Ancak filmin kendisi ve şarkıları izleyiciler tarafından çok sevildi. Seyirci puanı da bu yüzden **%86 **gibi yüksek seviyelere ulaştı. Eleştirmenler senaryonun sığlığını eleştirirken, izleyiciler kendilerini müziğin ve dansın büyüsüne bıraktı.

Lucky Number Slevin

Yıl: 2006 Türü: Suç, gerilim IMDb puanı: 7.7

2006'da çıkan Lucky Number Slevin, eleştirmenler tarafından aşırı abartılmış karakterler, baş döndüren set tasarımı, karmaşık olay örgüsü gibi nedenlerden dolayı yerden yere vuruldu ve yalnızca %52'de kaldı. Ancak filmi izleyen neredeyse herkes, eğlenceli yapısı, ilgi çekici senaryosu, azalmayan gerilimiyle filmi acayip sevdi. Öyle ki seyirci puanı şu anda %87. IMDb puanı da aynı şekilde 7.7 ile oldukça yüksek.

Bright

Yıl: 2017 Türü: Aksiyon, fantastik, suç IMDb puanı: 6.3

Netflix’in en yüksek bütçeli ilk yapımlarından biri olan Bright, eleştirmenler tarafından neredeyse "yılın en kötü filmi" ilan edilerek %26 gibi inanılmaz düşük bir puan almıştı. . Ancak Will Smith’in performansı ve modern dünyayla fantastik yaratıkları birleştiren evreni seyircinin ilgisini çekmeyi başardı. İzleyenler, fantastik bir polisiye izlemekten zevk aldı. Bu yüzden de seyirci puanı %83 seviyelerine kadar çıktı.

Sonuç olarak bu liste, bize eleştirmenler ile seyircilerin her zaman aynı fikirde olmadıklarını gösteriyor. İnsanlar, her zaman filmlerde öyle muazzam teknik başarılar beklemiyor, sadece iyi zaman geçirmek isteyebiliyorlar. Peki eleştirmenlerin hiç beğenmediği ancak sizin sevdiğiniz filmler var mı? Yorumlarda paylaşabilirsiniz.