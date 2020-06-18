Elgato, ilk USB mikrofonlarını tanıtırken yeni modellerin hedefinde yayıncıların yer aldığı göze çarpıyor. Wave 1 ve Wave 3 modelleri, Blue’nun popüler Yeti modelleriyle benzer özelliklere sahip olacak ve rakiplerini geride bırakmaya çalışacak.

Herhangi bir nedenle ses kaydı almanız gerekiyorsa mikrofonların ne kadar önemli olduğunu bilirsiniz. İster Twitch gibi bir platformda yayıncılık yapın, ister vokal performansları kaydedin iyi bir mikrofona ihtiyacınız vardır. Hatta en basit podcastlerde bile mikrofon, genel kaliteyi oldukça etkiler.

Piyasanın şimdiye kadarki lideri Blue’nun Yeti serisindeki modeller olmuştu. Bu mikrofonların artık USB mikrofon alanında yeni rakipleri var. Bu rakipler; Corsair’ın birkaç yıl önce satın adlığı ve yayıncılara tavsiye ettiği Elgato’nun Wave 1 ve Wave 3 modelleri.

Yayıncıları hedefleyen mikrofonlar:

Arkasında Corsair desteği olsa da firmanın ilk defa USB mikrofon ürettiğini unutmamak gerekiyor. Yine de bu cihazlar hiç de fena bir performans sergilemiyor. Hem Wave 1 hem de Wave 3 modellerinin hedefindeyse yayıncılar yer alıyor.

Temel olarak yayıncıların kullandığı mikrofonlar 'condenser' mikrofonlardan seçiliyor. Bu cihazlarda elektrik yüklenmiş iki plaka bulunur ve bunlardan biri hareketlidir. Hareketli olan plakaya diyafram, diğerine arka plaka adı verilir. Bu mikrofonların en önemli avantajı, dinamik versiyonlara kıyasla çok daha düşük sesleri çok daha temiz alabilmeleridir.

Wave 1 modelinin ön tarafında yer alan arama butonu, aynı zamanda açma kapama işlevini de yerine getiriyor. Wave 3 ise bu işlemi bir sensörle gerçekleştiriyor, parmağınızı cihazın üstüne tutmanız yeterli oluyor. Her iki cihaz üzerinde de ses alım seviyesini ve açısını belirlemeye yarayan butonlar yer alıyor.

Ses bozulmasını engelleyici teknoloji:

Her iki mikrofonda da 3,5 mm kulaklık girişi bulunuyor, böylece sesi anında duyabilmek mümkün oluyor. Wave 1 modelinde kullanılan örnekleme hızı, standart olan 48 kHz olurken Wave 3 için bu değer 96 kHz’e çıkıyor.

Elgato’nun en önemli özelliklerinden biri, sesteki bozulmayı engellemek için Clipguard adlı bir teknoloji kullanıyor olması. Bu teknoloji sayesinde sesiniz, mikrofonun aralığından yüksekse cihaz sesinizi ayrı bir panele veriyor ve bu panelden geçirerek filtreliyor. Böylece sesteki bozulmaları da engellemiş oluyor.

Her iki mikrofon da Elgato’nun sitesinde satışa çıktı. Wave 1, 130 dolara; Wave 3 de 160 dolara alıcı buluyor. Mikrofonların fiyatları da doğrudan Blue Yeti serisiyle rekabete gireceklerini gösteriyor. Mikrofon alma planınız varsa bu modellere de bir şans vermek isteyebilirsiniz.