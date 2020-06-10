Android 11’le Telefon Kameraları Daha Güvenli Olacak

Google, mobil işletim sistemi Android’in yeni sürümü Android 11’de uygulamaların kamera ve mikrofon izinlerini daha katı bir şekilde düzenleyecek. Android’i daha güvenli hale getirecek yeni izin politikasına göre kullanıcılar, uygulamaların kamera ve mikrofonu sadece bir kere kullanmasına izin verebilecekler.

Bilgisayar ve akıllı telefon kullanırken kamera mikrofonlar ile ilgili güvenlik endişeleri her geçen gün artıyor. Google, Android işletim sistemi ile çalışan cihazlarda güvenliği daha da artırmak için Android 11'de yeni bir izin politikası uygulamayı planlıyor.

Google, Android 10’un konum servisi izinlerinde tek seferlik izin politikası uygulamaya başlamıştı. Bu politikaya göre konum servisini kullanacak uygulamalar, kullanıcıdan izin alırken üç seçenek sunuyor. İlk seçenek, uygulamaya izin vermezken; ikinci seçenek kalıcı olarak, üçüncü seçenek ise tek seferlik izin veriyordu.

Android 10’un konum servisinde sunduğu bu tek seferlik izin seçeneği birçok Android kullanıcısının konum bilgilerinin üçüncü taraflar tarafından elde edilmesini engellerken, kullanıcı verilerini görece daha fazla korumuş oluyordu.

Google, konum servislerine getirdiği bu tek seferlik izin politikasını Android 11’de kamera ve mikrofon izinleri içinde uygulamayı planlıyor. Bu sayede kullanıcılar, uygulamalara kamera ve mikrofon izni verirken uygulamanın kamera ve mikrofonu sadece bir kere kullanmasını sağlayabilecek.

Kamera ve mikrofon içinde uygulanacak tek seferlik izin uygulaması, bir defa izin verildikten sonra uygulamaların uygulama cihazdan kaldırılana kadar kamera ve mikrofonu kullanmasını engelleyecek. Bu sayede Android kullanıcıların uygulama izinlerini tekrar tekrar kontrol etmesinin önüne geçecek.