Bilim İnsanları, Elmasları Bükebilmenin Yeni Yolunu Buldu

Bilim insanları, elmasın şeklini yapısına zarar vermeden değiştirebildikleri yeni bir yöntem keşfettiler. Dünyanın en sert malzemelerinden biri olan elmasın mekanik özelliklerini keşfetmek, nano teknolojide yeni buluşların yolunu açabilir.

Elmas, gezegenimizdeki en sert malzemelerden biri ve kristal yapısı, istenildiği gibi şekillendirilmesini engelliyor. Ancak bilim insanları, onu bükmek ve şeklini değiştirmek için yeni bir yol buldular. Bu işlemi yapabilmek için en önemli şey ise elmas üzerinde mümkün olduğunca küçük ölçeklerde çalışmak.

Araştırmacılar, sadece 20 nanometre uzunluğundaki (saç telinden yaklaşık 10.000 kat daha küçük) elmas nano iğnelere bir elektrik alanı uygulayarak, onları kırılmadan 90 dereceye kadar bükebildiler. Bükme işi için, elmasta herhangi bir hasara yol açmayan ancak iğnelerin eğilmesi için yeterli elektrostatik yükü üretebilen bir taramalı elektron mikroskobu kullanıldı.

Avustralya'daki Sydney Teknoloji Üniversitesi'nde (UTS) malzeme bilimcisi olan Blake Regan, "Elmas nanofotonik, mikroelektrik mekanik sistemler ve radyasyon kalkanı alanındaki yeni uygulamalar için öncü bir malzame. Bu malzemelerin nano ölçekte nasıl davrandığını bilmiyoruz. Nasıl bükülür, nasıl deforme olur, nasıl durum değiştirir, nasıl çatlar? Tek kristalli elmas için bu bilgiye sahip değildik." diyor.

Regan ve meslektaşları, çok küçük ölçekte malzeme örnekleri üzerinde çalışıyor ve malzemelerin mekanik özelliklerinin nasıl değişebileceğiyle ilgileniyorlar. Yaptıkları keşif, hem elmasın potansiyel kullanım alanları, hem de genel olarak nanoteknolojik çalışmalar için önemli. Bu dikkate değer başarı, elmasın nasıl kullanıldığına bağlı olarak enerji depolama, koruyucu malzemeler ve hatta kuantum bilişiminde yeni buluşların kapısını aralayabilir.