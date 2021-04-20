Elon Musk, Tesla Kazası ile İlgili Açıklamalarda Bulundu

Elon Musk, ABD'nin Teksas eyaletinde yaşanan ve 2 kişinin ölümüne yol açan korkunç trafik kazası ile ilgili açıklamalarda bulundu. Kendi soruşturmaları kapsamında aracın otonom sürüş sisteminin aktif edilmediğini tespit ettiklerini söyleyen Musk, FSD isimli beta aşamadaki tam otomatik sürüş sisteminin bu araçta satın alınmadığını açıkladı.

Dün sizlerle paylaştığımız bir içeriğimizde, 2019 model bir Tesla'nın ABD'nin Teksas eyaletinde karıştığı kazadan bahsetmiştik. İki kişinin feci şekilde can vermesine yol açan kazayla ilgili yapılan açıklamalarda, aracın otonom sürüş sisteminin bu kazaya yol açtığı ifade edilmişti. Ancak aracın sürücü koltuğunda kimsenin olmaması, insanların kafasını karıştıran bir husustu. Şimdiyse bu konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Wall Street Journal'ın Twitter'dan yaptığı bir paylaşımı yanıtlayan Elon Musk, konuyla ilgili iddiaları reddetti. Söz konusu araçla ilgili kurtarılan bazı veri kayıtlarının olduğunu söyleyen Musk, yaptıkları incelemelerde aracın otonom sürüş sisteminin kaza sırasında aktif olmadığını tespit ettiklerini belirtti. Teksas'ta yaşanan trafik kazası, bu açıklamaların üzerine bir süre daha gündemde kalmaya devam edecek gibi görünüyor.

Tam otomatik sürüş sistemi de satın alınmamış

Tesla, araçlarında otonom sürüş sistemini standart olarak sunuyor. Ancak dileyen tüketiciler, 10 bin dolar ekstra ödeme yaparak "FSD" olarak isimlendirilen premium ve tam otomatik sürüş sistemini satın alabiliyorlar. Şu an için beta aşamasında olan sistem, standart otonom sürüş sistemlerinden çok daha gelişmiş bir deneyim vadediyor. Elon Musk ise söz konusu araçta, bu özel sistemin de satın alınmadığını belirtiyor. Bu durumda, araçta hayatını kaybeden insanların ölümcül bir hata yapmış, sürücü koltuğunu terk etmiş olabilecekleri düşüncesi gündeme geliyor.

Otonom sürüş sistemleri, araç sahipleri için önemli kolaylıklar sunuyor olsa da şu an için yeterince iyi değiller. Zaten hem Tesla hem de diğer otomobil üreticileri, bu sistemler kullanılırken bile aracın kendi haline bırakılmaması gerektiğini vurguluyorlar. Ancak araç sürücüleri, zaman zaman bu tür hatalar yaparak araçlarının sürücü koltuklarından ayrılıyor ve bunu da marifetmiş gibi sosyal medya hesaplarında paylaşıyorlar. Şayet Elon Musk'ın açıklamaları gerçekten de doğru ise bu olayın da altından ne yazık ki sürücünün hatalı olduğu ortaya çıkmış olacak.