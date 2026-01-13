Tümü Webekno
Adidas ayakkabılarda indirim! Zeytinyağlarında indirimler! Protein Ocean'da lansman fırsatları

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Sektörel Haberler ve İçerikler

Dejavu: Elon Musk, Apple'ın Google ile Olan Anlaşmasına Sert Tepki Gösterdi

Apple'ın Google ile olan yeni anlaşması sonrası ilk tepki hâlihazırda Apple ile davalık olan Elon Musk'tan geldi.

Dejavu: Elon Musk, Apple'ın Google ile Olan Anlaşmasına Sert Tepki Gösterdi
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Apple’ın, Siri ve Apple Intelligence'ın geliştirme ve eğitim süreçlerinde Gemini’ı kullanacağını açıklamasının ardından en sert tepki şaşırtıcı olmayan bir şekilde Elon Musk’tan geldi. Musk, X üzerinden yaptığı paylaşımda anlaşmayı “Google için agresif güçlenme” olarak nitelendirdi.

Google, Apple ile çok yıllı bir ortaklık kurarak Siri ve Apple Foundation Model’i kendi altyapısıyla destekleyeceğini duyurduktan birkaç saat sonra Musk anlaşmaya tepki gösterdi. Tepkinin arkasında ise Musk’ın kendi yapay zekâ şirketi xAI’nin Apple ve OpenAI ile yaşadığı hukuki mücadeleler yatıyor. Musk, Apple’ın ChatGPT’yi Siri’ye entegre etmesinin, Grok gibi rakip yapay zekâ ürünlerinin App Store’da adil şekilde rekabet etmesini engellediğini savunuyordu.

"Google'ın bu kadar güç sahibi olması adil değil"

2

Her ne kadar bu iddialar şimdiye kadar sektörde ikna edici bulunmasa da dava süreci Apple ve OpenAI’ın itirazlarına rağmen devam ediyor. Musk’ın Apple ile Google'ın anlaşmasına yönelik eleştirileri, bazı kesimler tarafından xAI’ın ileride kendi telefonunu çıkarabileceğine dair bir sinyal, bazı kesimler tarafından ise olası yeni bir davanın habercisi olarak yorumlanıyor.

Öte yandan Musk’ın çıkışı, Grok'un ciddi etik ve hukuki eleştirilerle karşı karşıya olduğu bir döneme denk geldi. Grok’un izinsiz ve cinsel içerikli görseller üretmesi, hatta çocukları içeren içeriklerle gündeme gelmesi üzerine Endonezya ve Malezya gibi ülkeler Grok'u yasaklamıştı. Bu durum, soruşturmaları ve App Store’dan kaldırılması yönündeki çağrıları da beraberinde getirdi.

Musk’ın Apple ve Google’a yönelik bu son çıkışının yeni bir hukuki ya da ticari hamleye dönüşüp dönüşmeyeceği ise şimdilik belirsiz.

Apple Eski Sevgilisine Geri Döndü: Gemini, Siri'nin Yerini mi Alacak? (Anlaşmanın Tüm Detaylarını Anlattık) Apple Eski Sevgilisine Geri Döndü: Gemini, Siri'nin Yerini mi Alacak? (Anlaşmanın Tüm Detaylarını Anlattık)
Grok'a Dair Çarpıcı Araştırma: Site ve Uygulama Üzerinde X'e Kıyasla Daha Fazla Cinsel İçerik Barındırıyor! Grok'a Dair Çarpıcı Araştırma: Site ve Uygulama Üzerinde X'e Kıyasla Daha Fazla Cinsel İçerik Barındırıyor!
Apple Google Elon Musk

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Kia, Kendine Hayran Bırakan Şehir SUV'u EV2'yi Tanıttı: İşte Özellikleri!

Kia, Kendine Hayran Bırakan Şehir SUV'u EV2'yi Tanıttı: İşte Özellikleri!

Bombalara Bile Dayanıklı 1000 Beygir Motorlu Zırhlı SUV: Karşınızda 2026 Rezvani Tank!

Bombalara Bile Dayanıklı 1000 Beygir Motorlu Zırhlı SUV: Karşınızda 2026 Rezvani Tank!

Türkiye'nin En Ucuz Arabası Yeni Dacia Sandero Alınır mı? İşte Bilmeniz Gereken Her Şey!

Türkiye'nin En Ucuz Arabası Yeni Dacia Sandero Alınır mı? İşte Bilmeniz Gereken Her Şey!

Kıyıda Köşede Yatan Telefonlar Değere Binecek: Eski Telefonlardan Altın Toplamanın Yolu Bulundu!

Kıyıda Köşede Yatan Telefonlar Değere Binecek: Eski Telefonlardan Altın Toplamanın Yolu Bulundu!

Bugün Çıksa Kapış Kapış Gidecek Eski Telefonlar

Bugün Çıksa Kapış Kapış Gidecek Eski Telefonlar

İngiliz Dizileri Neden Sezon Başına Daha Az Bölüm İçeriyor: Sebepleri Duyunca Hak Vereceksiniz!

İngiliz Dizileri Neden Sezon Başına Daha Az Bölüm İçeriyor: Sebepleri Duyunca Hak Vereceksiniz!

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim