Dejavu: Elon Musk, Apple'ın Google ile Olan Anlaşmasına Sert Tepki Gösterdi

Apple'ın Google ile olan yeni anlaşması sonrası ilk tepki hâlihazırda Apple ile davalık olan Elon Musk'tan geldi.

Apple’ın, Siri ve Apple Intelligence'ın geliştirme ve eğitim süreçlerinde Gemini’ı kullanacağını açıklamasının ardından en sert tepki şaşırtıcı olmayan bir şekilde Elon Musk’tan geldi. Musk, X üzerinden yaptığı paylaşımda anlaşmayı “Google için agresif güçlenme” olarak nitelendirdi.

Google, Apple ile çok yıllı bir ortaklık kurarak Siri ve Apple Foundation Model’i kendi altyapısıyla destekleyeceğini duyurduktan birkaç saat sonra Musk anlaşmaya tepki gösterdi. Tepkinin arkasında ise Musk’ın kendi yapay zekâ şirketi xAI’nin Apple ve OpenAI ile yaşadığı hukuki mücadeleler yatıyor. Musk, Apple’ın ChatGPT’yi Siri’ye entegre etmesinin, Grok gibi rakip yapay zekâ ürünlerinin App Store’da adil şekilde rekabet etmesini engellediğini savunuyordu.

"Google'ın bu kadar güç sahibi olması adil değil"

Her ne kadar bu iddialar şimdiye kadar sektörde ikna edici bulunmasa da dava süreci Apple ve OpenAI’ın itirazlarına rağmen devam ediyor. Musk’ın Apple ile Google'ın anlaşmasına yönelik eleştirileri, bazı kesimler tarafından xAI’ın ileride kendi telefonunu çıkarabileceğine dair bir sinyal, bazı kesimler tarafından ise olası yeni bir davanın habercisi olarak yorumlanıyor.

Öte yandan Musk’ın çıkışı, Grok'un ciddi etik ve hukuki eleştirilerle karşı karşıya olduğu bir döneme denk geldi. Grok’un izinsiz ve cinsel içerikli görseller üretmesi, hatta çocukları içeren içeriklerle gündeme gelmesi üzerine Endonezya ve Malezya gibi ülkeler Grok'u yasaklamıştı. Bu durum, soruşturmaları ve App Store’dan kaldırılması yönündeki çağrıları da beraberinde getirdi.

Musk’ın Apple ve Google’a yönelik bu son çıkışının yeni bir hukuki ya da ticari hamleye dönüşüp dönüşmeyeceği ise şimdilik belirsiz.