Elon Musk, Twitter'da yaptığı bir paylaşımda Apple'ı hedef aldı. Şirketin App Store politikalarını eleştiren Musk, yüzde 30'luk App Store komisyonunu vergiye benzetti. Elon Musk, App Store komisyonunun olması gerekenin 10 katı olduğunu düşünüyor.

Yaptığı her açıklama ile gündeme gelmeyi başaran milyarder iş insanı Elon Musk, bu kez de Apple'a çattı. Twitter'da yapılan bir paylaşımı yanıtlayan Musk, Apple'ı yıllardır tartışılmakta olan yüzde 30'luk App Store kesintisi üzerinden vurdu. Bu komisyonu bir vergiye benzeten Elon Musk, yüzde 30'luk kesintinin doğru bir yaklaşım olmadığını ve bu oranın olması gerekenin 10 katı olduğunu ifade etti.

Apple'ın App Store politikalarının biraz sert olduğunu hemen her geliştirici bilir. Çünkü Apple'ın komisyon oranları gerçekten de yüksektir. Eğer bir geliştirici, App Store'daki uygulaması üzerinden yıllık 1 milyon doların üzerinde kazanç sağlarsa, bu kazancın yüzde 30'unu komisyon olarak Apple'a öder. 1 milyon doların altında kazanan geliştiricilerse kazançlarının yüzde 15'ini komisyon olarak veriyor. Elon Musk'a göre ise bu oranlar, olması gerekenin çok üzerinde.

Denetleme kuruluşları da Apple'ın politikalarını beğenmiyor

Apple'ın App Store politikaları, yalnızca Elon Musk'ı rahatsız eden bir durum değil. Öyle ki başta Avrupa Birliği olmak üzere dünyanın dört bir yanından denetleyici kurum ve kuruluşlar, Apple'ın politikalarını eleştiriyorlar. Ancak bu noktada yapılabilecek pek de bir şey yok gibi görünüyor. İlerleyen dönemlerde neler yaşanır bilinmez ancak Apple, bugüne dek bu politikalarla ilgili çok önemli bir adım atmadı.

Açık konuşmak gerekirse Apple ile Elon Musk'ın arası zaten yıllardır iyi değil. Milyarder iş insanı, zaman zaman Apple'ı eleştiriyor. Örneğin geçtiğimiz yıllarda konuyla ilgili bir açıklama yapan Musk, Apple'ın bir duvar ördüğünü açıklamıştı. Şirketin elektrikli otomobil projesi ile ilgili de konuşan iş insanı, Apple'ı bir Tesla mezarlığına benzetmiş, işten çıkardığı kişilerin Apple'a gittiğini ifade etmişti...

Elon Musk'ın Twitter'daki paylaşımı: