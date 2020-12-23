Elon Musk'tan Ortalığı Karıştıracak Apple Açıklaması

Elon Musk, Apple otomobilin 2024 ya da 2025 yılında piyasaya sürüleceğine dair iddialara ilişkin açıklamalarda bulundu. Zamanında Tesla'yı Apple'a satmak için görüşmek istediğini söyleyen Musk, karşılık bulamadığını belirtti.

Polemik yaratma konusunda dünyanın bir numarası olması muhtemel olan milyarder Elon Musk, bu kez de Apple ve Tim Cook üzerinden yeni bir tartışma başlattı. Dün sizlerle paylaştığımız bir haberimizde bahsettiğimiz, Apple'ın otomobilinin 2024 ya da 2025 yılında piyasaya sürüleceği iddiaları üzerine konuşan Musk, gündeme bomba gibi düşecek açıklamalarda bulundu.

Reuters'ta yer alan habere göre Apple, uzunca bir süredir konuşulan ancak bir türlü hayata geçemeyen Project Titan konusunda sona yaklaştı. Bu bağlamda araç, özel bir batarya ve otonom sürüş sistemine sahip olarak, çok büyük bir ihtimalle de 2024 yılında piyasaya sürülecek. Kaynaklar, pandemi koşullarına göre bu tarihte değişiklikler olabileceğini, 2025'e sarkabileceğini söylüyorlar. Elon Musk'ı asıl ilgilendiren şeyse bunlardan ziyade, Tesla'nın Apple ile ilişkisi ve Applr'ın otomobilinde kullanılacak özel batarya sistemi.

Elon Musk, Tesla'yı Apple'a satmak istemiş: Tim Cook, Musk'ın yüzüne bile bakmamış

Açıklamalarını Twitter üzerinden gerçekleştiren Elon Musk, Model 3'ün en karanlık zamanlarında Tesla'yı Apple'a satmak istediğini düşündüğünü ifade ediyor. Hatta bu konuyla ilgili olarak da Apple'ın kapısını çalıp Cook'la görüşmek isteyen Musk, Apple CEO'sundan beklediğini bulamamış. Konuyla ilgilenmeyen Tim Cook, Elon Musk ile görüşmeyi bile kabul etmemiş.

"Apple'ın tasarladığı söylenen batarya, tuhaf"

Reuters kaynaklarına göre Apple tarafından piyasaya sürülecek otomobil, demir-fosfat tabanlı bataryaya sahip olacak. Ayrıca bu batarya, tek hücreli yapıya sahip olacak. Kaynaklar, Apple'ın tasarladığı batarya sisteminin rakiplerinden çok daha fazla menzil sunacağını belirtiyor. Ancak Elon Musk, bu iddialara pek de inanmıyor. Bunun nedeniyse Tesla'nın zaten demir-fosfat tabanlı bataryalar üretiyor ancak bu bataryalar istenen verimlilikte değil.

İddiaların tuhaf olduğunu dile getiren Elon Musk, Çin'de bulunan fabrikalarında bu bataryalar üzerinde çalıştıklarını, yeterli performans ve voltaj değerine ulaşamadıklarını belirtiyor. İddia edilen batarya yapısının elektrokimyasal açıdan imkansız olduğunu söyleyen Musk, Apple'ın ürettiği bataryanın başarılı olamayacağını düşünüyor gibi.

Elon Musk tarafından yapılan açıklamalar, en azından şimdilik bir karşılık bulmadı. Apple ya da Tim Cook, Musk'ın açıklamalarına herhangi bir cevap vermedi. Ancak olası bir cevap durumunu yakından takip etmekteyiz. Şayet böyle bir şey gerçek olursa, gelişmeleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.