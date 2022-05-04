Elon Musk, Twitter'ın geleceği ile ilgili açıklamalarda bulundu. Milyarder iş insanı, Twitter'ın gelecekte ücretli olabileceğini söyledi. Ancak bu durum, sıradan kullanıcılar için geçerli değil.

Geçtiğimiz hafta Twitter'ı 44 milyar dolar karşılığında satın almak için anlaşmaya vararak gündeme bomba gibi düşen Elon Musk, platformla ilgili açıklamalarına devam ediyor. Bu kez Twitter'ın ücretsiz yapısı ile ilgili açıklamalarda bulunan Musk, dikkat çeken bir çıkış yaptı. Elon Musk'ın açıklamalarına göre Twitter, yakın bir gelecekte ücretli hale gelebilir. Gelin bu açıklamaların detaylarına hep birlikte bakalım.

Elon Musk, Twitter'ı satın aldıktan sonra dikkat çekici açıklamalarda bulunmuştu. Platforma çok büyük yenilikler geleceğinden bahseden milyarder iş insanı, troll hesaplara da el atılacağını ve Twitter'ın yalnızca gerçek kullanıcıların bulunduğu bir yer haline geleceğini ifade etmişti. Elon Musk'ın Twitter'daki son açıklaması ise parayla ilgili oldu. Neyse ki bu açıklama, sıradan kullanıcılar için pek de bir şey ifade etmiyor.

Twitter, şirketler ve hükümet yetkilileri için ücretli hale gelebilir

Yine Twitter üzerinden bir paylaşım yapan Elon Musk, Twitter'ın sıradan kullanıcılar için her zaman ücretsiz olacağını söyledi. Ancak şirketler ile hükümet yetkilileri için ayrı bir başlık atan Musk, küçük miktardaki ödemelerin gündeme gelebileceğinden bahsetti. Twitter'ın yeni sahibi, bu dönüşümün nasıl yapılabileceğine dair herhangi bir açıklamada bulunmadı.

Elon Musk tarafından yapılan açıklamanın biraz ilginç olduğunu söyleyebiliriz. Zira Twitter ücretsiz bir platform olsa da sponsorlu tweet paylaşmak isteyen herkes, zaten belirli ödemeler yapıyordu. Şimdiyse bazı kullanıcıların hesapları doğrudan ücrete tabi olacak gibi görünüyor. Bu durumun platformda nasıl karşılanacağını zaman gösterecek.