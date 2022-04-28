Elon Musk'ın 44 milyar dolara Twitter'ı satın almasıyla birlikte pek çok aşırı sağcı grup Twitter'a yeniden dönüş sinyalleri verdi. Twitter'daki muhafazakâr hesapların takipçi sayılarındaysa astronomik artışlar görüldü.

Bu hafta başında Twitter’ı 44 milyar dolar karşılığında satın almak üzere anlaşmaya vardığını açıklayan Elon Musk, uzun süredir gözü üstünde olan platformda ‘konuşma özgürlüğünün eksikliğinden’ bahsediyordu. Musk, Twitter’ı satın aldıktan sonra platformu daha özgür bir hale getireceğini vadederken, bu vaatler şimdiden etkisini göstermeye başladı.

Fakat Musk’ın özgürlük vaadi, aynı zamanda ters tepen noktalara da sahip oldu. Twitter’ın satın alındığı haberiyle birlikte daha önce ABD’nin Ukrayna’da biyolojik silah geliştirme desteği verdiğini öne sürerek dünya basınına yansıyan ve haberin yalan olmasıyla Twitter’da yasaklanan BioClandestine gibi pek çok hesap, Twitter’a dönüş sinyalleri vermeye başladı.

Twitter'da yasaklanan aşırı sağ gruplar geri dönüyor:

Twitter’dan yasaklanan hesapların birçoğu, ABD’de aşırı sağcı paylaşımlar yapan kitleden oluşuyordu. Özellikle Donald Trump destekçileri ve neo-faşist grup Proud Boys gibi pek çok ‘vatansever’, Twitter haberiyle diğer sosyal medya platformlarında ‘Dönüyoruz.’ tarzı paylaşımlar yaptı. Bununla birlikte muhafazakâr kesimin Twitter takipçilerinde inanılmaz bir artış görüldüğü de gözler önüne serildi. O artış, The Verge tarafından şu şekilde gösterildi:

Elon Musk’ın satın alım haberiyle takipçi sayısında en fazla artış yaşayan hesaplar arasındaysa Donald Trump’ın oğlu Donald Trump Junior’ın hesabında görüldü. Takipçi sayısındaki artışı kendisi paylaşan Trump Jr., Elon Musk haberinin geldiği gün normalde beş haneye ulaşmayan yeni takipçi sayısının 87 bin 296’ya ulaştığını gösterdi.

The Verge tarafından yapılan araştırmaysa 50 muhafazakâr hesabının 48’inin takipçi kazandığını ortaya koydu. Bu hesapların kazandığı ortalama takipçi sayısı 17 bin 229 olurken, en fazla takipçi kazanan muhafazakâr 141 bin 556 yeni takipçiyle Florida Valisi Ron DeSantis oldu. 50 Liberal hesabın tamamındaysa ortalama 6.062 takipçi kaybı görüldü.