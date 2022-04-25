Elon Musk'ın bir aydır devam eden çabaları bugün sonuç verdi. Gelen resmî açıklama ile Twitter'ın Musk'ın teklifini kabul ettiği bilgisi paylaşıldı.

Nisan ayının en büyük gündem maddelerinden biri SpaceX ve Tesla gibi iki dev şirket ile tanıdığımız Elon Musk'ın Twitter'dan önce devasa bir hisse alması ve ardından da platformun tamamına göz koyması olmuştu.

Son günlerde ardı ardına gelen haberlerin ardından beklenen açıklama bu akşam geldi .Twitter ile Elon Musk arasındaki görüşmeler sonrası platform, Elon Musk'ın hisse başına 54.20 dolarlık ve toplamda 44 milyar dolarlık devasa teklifinin kabul edildiğini açıkladı.

Twitter'ın tüm kontrolü artık Musk'ın elinde olacak

Kararın açıklanmasının ardından hem Twitter cephesinden hem de Musk'tan ilk açıklama geldi. Musk, yaptığı açıklamada "İfade özgürlüğü, işleyen bir demokrasinin temel taşıdır ve Twitter, insanlığın geleceği için hayati önem taşıyan konuların tartışıldığı dijital şehir meydanıdır.'' ifadelerine yer verdi ve ''Ayrıca, ürünü yeni özelliklerle geliştirerek, güveni artırmak için algoritmaları açık kaynak yaparak, spam botlarını yenerek ve tüm insanların kimliğini doğrulayarak Twitter'ı her zamankinden daha iyi hale getirmek istiyorum. Twitter'ın muazzam bir potansiyeli var, şirketle çalışmayı dört gözle bekliyorum." şeklinde konuştu.

Twitter CEO'su Parag Agrawal ise konu ile alakalı olarak ''Twitter'ın tüm dünyayı etkileyen bir amacı var. Ekiplerimizle gurur duyuyor ve şimdiye kadar hiç olmadığı kadar önemli hale gelen çalışmalarından ilham alıyoruz'' şeklinde konuştu.

Anlaşmanın 2022 yılı içerisinde tamamlanması bekleniyor

Twitter ile Elon Musk arasındaki görüşmeler sonrası söz konusu teklif kabul edilmiş olsa da, anlaşmanın tamamlanması için izlenecek bazı adımlar var. Twitter Yönetim Kurulu'nun oybirliği ile kabul ettiği anlaşma için Twitter hissedarlarının onayına, geçerli düzenleyici onayların alınmasına ve bazı hukuki süreçlerin tamamlanmasına ihtiyaç var. Gelen bilgiler ise tüm bu adımların 2022 yılı içerisinde tamamlanacağı yönünde.