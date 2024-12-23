Elon Musk'ın Avukatı, Martı'nın Yönetim Kuruluna Katıldı

Martı, Elon Musk'ın Baş Hukuk Müşaviri olarak görev yapan ve Donald Trump'a yakınlığıyla bilinen Alex Spiro'yu yönetim kuruluna kattı.

Elektrikli scooter’lardan paylaşımlı yolculuk TAG hizmetine kadar birçok farklı konuda faaliyetlerini sürdüren ve ayrıca Amerikan borsasında da işlem gören mobilite odaklı şirket Martı, büyümek için hamlelerine devam ediyordu. Şimdi ise bu kapsamda çok önemli bir isim şirkete dahil edildi.

Bugün yapılan açıklamada, Elon Musk’ın avukatlığını yapan Alex Spiro’nun Martı’nın yönetim kuruluna katıldığı duyuruldu.

Martı’nın gelecek planları ve stratejik kararlarına destek olacak

Şirket tarafından yapılan açıklamalarda Alex Spiro’nun şirket için önemli bir role sahip olacağı ifade edildi. Yönetim kuruluna katılmasıyla bundan böyle teknoloji devinin gelecek planları ve stratejik kararlarına destek olacağı aktarıldı.

Spiro, dünyanın en zengin insanı Elon Musk’ın Baş Hukuk Müşaviri olarak çalışıyordu. Harvard mezunu olan hukukçu, kariyerine New York’ta savcı olarak başlamış ve sonrasında ismini duyurmuştu. Kariyeri boyunca birçok uluslararası davada başarılı olmasıyla tanınmıştı. Ayrıca Tesla’nın avukatlığını ve aynı zamanda dünya çapından birçok şirketin de danışmanlığını yapıyordu. Tüm bunların yanı sıra ABD’nin sıradaki başkanı Donald Trump ile de yakınlığıyla bilinen bir isimdi.

Martı kurucusu Oğuz Alper Öktem, Spiro ile çalışacak olmaktan çok mutlu olduğunu ve onun şirkete büyük katkılar sağlayacağını ifade etti. Spiro ise Öktem ve ekibinin gördüğü en iyi girişimciler arasında olduğunu söylerken 2025 yılında kârlılık hedefine ulaşması yolunda Martı’yı desteklemekten memnuniyet duyacağını aktardı.