Her ne kadar sattığımız Türk markalarını konuşsak da yabancılardan satın aldığımız ve Türk piyasasına soktuğumuz markalar da var. Bölüm 1’in büyük yankı uyandırmasının ardından 2’yi düzenledik ve bakalım başka hangi markalar artık bizim olmuş?

Dünya pazarında büyümenin ve rekabet etmenin yollarından biri de stratejik satın almalardan geçiyor. Bunu benimseyen Türk şirketleri de son yıllarda uluslararası markaları bünyeleri katma konusunda dikkat çekici adımlar attı.

Finanstan havacılığa kadar geniş bir yelpazede yapılan bu satın almalarla, Türkiye’nin küresel iş dünyasında da adından söz ettiriliyor. Küresel etkileşimi de beraberinde getiren işte o markalar:

Garanti Bankası, Hollanda menşeili Leasemart Holding BV şirketini satın aldı.

2011’de gerçekleştirilen bu satın almanın bedeli 46,4 milyon avroydu.

Garanti Bankası’nın Hollanda’da yerleşik %100 iştiraki D Netherlands Holding BV tarafından, GE Capital Corporation’dan satın alınan Leasemart Holding BV de Garanti Bankası ailesine katıldı.

Havacılık sektöründe yer alan Çelebi Holding, Fraport AG’yi satın aldı.

2011’de Çelebi Holding, uzmanlığını uluslararası boyuta taşıyacak hamleyle, Viyana Uluslararası Havalimanı’nda havaalanı yer hizmetleri faaliyetinde bulunan ve 4.400.00 avro sermayeli Fraport Ground Services Austria GmbH (FGSA) şirketinin %100’ünü devraldı.

Devir işlemin ardından ise ticari ünvan “Çelebi Ground Services Austria GmbH" olarak değiştirildi.

Yıldırım Holding ise Malta’ya açılan diğer kapıları araladı.

2005’te liman işletmeciliği sektörüne adım atan Yıldırım Holding, küresel liman operatörleri arasında ilk 10’a girme hedefi doğrultusunda çeşitli hamlelerde bulundu.

Bunlardan biri de 2011’de gerçekleşti. Yıldırım Holding, deniz taşımacılığı denilince ilk sıralarda yer alan, Akdeniz’in en büyük aktarma limanlarından Malta Freeport’un %50’sini satın aldı.

İsveç’te ve Ekvador’da yer alan bazı firmaların işletme haklarını da alarak hedefine hızlı adımlarla ilerliyor.

Oyak, kimya sektöründeki yerini büyüttü.

2013’te Oyak Grubu, Avusturya merkezli kimya şirketi Chemson AG’nin tüm hisselerini satın aldı. 2020’de Grup, bünyesindeki Akdeniz Kimya ile Chemson AG’yi birleştirerek “Akdeniz Chemson” adı altında birleştirdi.

Bu sayede firma, PVC stabilizatörleri alanında dünyanın en büyük şirketi oldu. 2022’de ise şirket, Türkiye Satın Alma ve Tedarik Yönetim Zirvesi’nde kimya sektöründe birincilik ödülünün sahibi oldu.

Çimsa da dünyaya açılan markalar arasında.

Sabancı Holding ve Çimsa iştiraki Cimsa Sabancı Cement BV, Meksikali Cemex’in İspanya’nın Valensiya şehrinde faaliyet gösteren Bunol Fabrikası’nı 155,2 milyon ABD doları karşılığında satın aldı.

Bu birleşme sayesinde Çimsa, dünya beyaz çimento sektörünün önde gelen oyuncularından oldu.

Yunanistan pazarına da Otokoç Otomotiv ve Avis Budget Group ile girdik.

2018’de Yunanistan’daki araç kiralama şirketi Olympic Commercial and Tourist Enterprises, Otokoç Otomotiv ve Avis Budget Group bünyesine geçti.

İki şirketin girişimiyle gerçekleşen satın almada, sahiplik payı %80 Otokoç’ta, %20’si ise Avis Budget Group’un.

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