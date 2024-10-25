Tesla'nın geçtiğimiz çeyrek için açıkladığı mali durum raporu, en çok Elon Musk'ın işine yaradı. Milyarder iş insanı, tek bir günde 33,5 milyar dolar kazanç sağladı.

Dün sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, Tesla'nın 2024'ün üçüncü çeyrek mali raporunu yayımladığından bahsetmiştik. Firmanın yaptığı açıklamalar, yüzlerin güldüğünü gösteriyordu çünkü hem gelirler hem de kârlılık artmıştı. Üstelik Cybertruck, tarihinde ilk kez Tesla için kârlı konuma gelmişti.

İşte tüm bu açıklamalar, Tesla'nın büyük hissedarlarından bir tanesi olan Elon Musk'ın işine yaradı. Tesla hisselerinin yüzde 20'den fazla artış göstermesi, Elon Musk'ın servetine servet kattı. Bloomberg'in Milyarderler Endeksi verilerine göre Elon Musk'ın serveti, bir günde 33,5 milyar dolar yükseliş gösterdi.

Elon Musk'ın serveti, 270 milyar doların üzerine çıktı!

Yaşanan son gelişmeler ile Elon Musk'ın net serveti, 270 milyar doların üzerine çıktı. Bloomberg Milyarderler Endeksi'nin ikinci sırasında yer alan Jeff Bezos'un güncel mal varlığı ise 209 milyar dolar seviyesinde. Açık konuşacak olursak Elon Musk, dünyanın en zengin insanı olma ünvanını kimseye kaptırmaz gibi görünüyor.

Tesla'nın mali durum raporuyla ilgili detaylı bilgi almak isterseniz:

En güncel verilere göre dünyanın en zengin insanları: