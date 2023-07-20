Tesla, 2023'ün ikinci çeyreğinde kaç adet otomobil sattığını ve bunlardan kaç para kazandığını açıkladı. Tesla'nın kârlılığı bir kez daha düşmüş olsa da satışlar ve kazanılan parada çok ciddi artışlar yaşanıyor.

Elektrikli otomobil devi Tesla, düzenlediği bir etkinlikte yılın ikinci çeyreği için mali durum raporu açıkladı. Yapılan açıklamalar, Tesla cephesinde işlerin yolunda gittiğini gözler önüne seriyor. Satılan araç sayısı da bu araçlardan kazanılan para da hiç fena değil. Ancak bir önceki çeyrekte olduğu gibi Tesla, ikinci çeyrekte de kârdan zarar etti. Gelin hep birlikte Tesla'nın ikinci çeyrek mali durum raporuna yakından bakalım.

Hatırlayan okurlarımız vardır; Tesla, Türkiye'de sürekli olarak zam yapıyor olsa da diğer ülkelerde böyle bir durum yok. Geçtiğimiz aylarda Tesla Model 3'e de Tesla Model Y'ye de çeşitli oranlarda indirimler yapıldı. İşte bu indirimler, Tesla'nın brüt kâr marjının düşmesine yol açtı. Aslında ilk çeyrekte de şirket aynı nedenden ötürü kârdan zarar etmişti. Ancak buna rağmen Tesla'nın kazancı, yıllık bazda yüzde 50 artış gösterdi.

Tesla, 2023'te kaç adet otomobil sattı?

Model 2. Çeyrek Satış Rakamı 1. Çeyrek Satış Rakamı Model S/X 19.225 10.695 Model 3/Y 446.915 412.180

Yukarıdaki tabloya baktığımızda, Tesla'nın ikinci çeyrekte 466.140 adet otomobil sattığını görüyoruz. Üstelik marka, yılın ikinci çeyreğinde, birinci çeyreğine göre daha fazla otomobil sattı. Tabi daha satılmayanlar da bulunuyor. Tesla'nın açıkladığı rakamlara göre 19.489 adet Model S/X, 460.211 Model 3/Y üretimi çoktan tamamlanmış durumda. Bu rakamlar doğrultusunda, Tesla'nın araç satışlarının yıllık bazda yüzde 83 arttığını görüyoruz. Bu oran küçümsenecek türden değil.

Peki tüm bu satışlardan ne kadar para kazanıldı?

Tesla'nın açıklamalarına göre otomobil satışları, markanın kasasına 24.9 milyar dolar para soktu. Bunun 3.1 milyar doları net kâr olarak kasada kaldı. Marka, gelirlerini yıllık bazda yüzde 47 artırmış olsa da kârlılık, başta da söylediğimiz gibi düşük. Kâr marjı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27, bir önceki çeyreğe göre yüzde 5,6 düştü.

Tesla'nın kazanç raporu ile ilgili açıklamalarda bulunan isim, tahmin edebileceğiniz üzere CEO Elon Musk oldu. "Bence bu, Tesla ekibinin inanılmaz bir başarısı ve müşterilerimize destekleri için çok büyük bir teşekkür. Böyle bir tablo, yüksek faiz oranlarına ve birçok makro belirsizliğe rağmen geldi." diyen Musk, geleceğe yönelik de açıklamalarda bulundu. Elon Musk, fabrikaların iyileştirme çalışmaları nedeniyle üretime ara vereceğini, bu yüzden üretimde düşüş yaşanabileceğini söyledi.

Tesla'nın Türkiye'deki güncel fiyatları için: