SpaceX'in NASA ile 2,9 milyar dolar değerinde anlaşma gerçekleştirmesine itiraz eden Blue Origin için bir tweet atan Elon Musk, argo göndermede bulundu.

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), pazartesi günü (dün) Elon Musk'ın CEO'su ve kurucularından biri olduğu uzay taşımacılığı şirketi SpaceX ile yeniden Ay'a gitmeyi amaçladığı Atlantis görevinde kullanılacak bir uzay aracı inşası için 2,9 milyar dolarlık bir anlaşma imzaladı. Söz konusu anlaşma Jeff Bezos'un uzay şirketi olan Blue Origin tarafından tepkiyle karşılandı.

Blue Origin tarafından ortaya atılan iddialara göre NASA, SpaceX tarafından sunulan teklifi değerlendirirken hata yaptı. The New York Times tarafından aktarılan bilgilere göre Blue Origin, NASA-SpaceX anlaşmasına itiraz etmek için ivedilikle ABD Hükümet Sorumluluk Ofisi'ne başvuruda bulundu.

NASA ile SpaceX'in 2,9 milyar dolarlık anlaşması, Blue Origin'i memnun etmedi

Blue Origin'in en büyük rakibi olan SpaceX'in NASA ile gerçekleştirdiği anlaşmaya tepkisi, SpaceX CEO'su Elon Musk tarafından neşeyle(!) karşılandı. The New York Times'dan Kenneth Chang'in söz konusu itiraz haberini paylaştığı tweetinin altına yorumda bulunan Musk, "Can't get it up (to orbit)" [Kaldıramıyor (yörüngeye)] diyerek argoyla karışık bir göndermede bulundu.

Musk, rakip uzay şirketine biraz sert bir göndermede bulunmuş olsa da Blue Origin gerçekten de SpaceX'in fazlasıyla gerisinde olduğunu belirtmek gerekiyor. Zira Blue Origin hala yörüngeye çıkacak roketler için testler gerçekleştirirken Musk'ın SpaceX'i, insanları Mars'a taşıma kapasitesine sahip Starship'in uçuş testlerine çoktan başlamış durumda.