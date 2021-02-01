Elon Musk, İlk Clubhouse Yayınının Saatini Açıkladı

Dünyaca ünlü girişimci Elon Musk, yeni sosyal medya platformu Clubhouse'da gerçekleştireceği ilk canlı yayının saatini Twitter hesabından açıkladı. Ünlü CEO, Türkiye saatiyle bu sabah 9'da canlı yayında olacak.

Son günlerin yeni trendi olan sosyal medya platformu Clubhouse, hızlı yükselişine devam ediyor. Şu anda sadece iOS cihazlarda davetiye ile üye olabildiğiniz platform, pek çok insanın merak ettiği bir yer halini aldı. Platformun içerisindeki kullanıcılar düşünürsek bu merakın nedenini rahatlıkla anlayabiliyoruz.

Tesla, SpaceX gibi firmaların ardındaki isim olan dünyaca ünlü girişimci Elon Musk, Twitter hesabından Clubhouse ile ilgili bir paylaşım yaptı. Platformda gerçekleştireceği ilk canlı yayını duyuran Musk, Türkiye saatiyle bu sabah 9'da Clubhouse'da canlı yayın yapacağını söyledi.

Eğer bu sabah 9'a kadar Clubhouse'a bir davetiye kodu bularak üye olabilirseniz, Elon Musk'ın gerçekleştireceği canlı yayına katılabilirsiniz. Musk'ın yayında kripto para, Reddit olayları, SpaceX görevleri ve daha pek çok şey hakkında konuşması bekleniyor. Clubhouse canlı yayını buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Clubhouse'a nasıl üye olabilirim?

Bildiğiniz gibi Clubhouse, şu anda sadece davetiye esasıyla üye kabul ediyor. Yani daha önceden platforma üye olan bir kişi, sınırlı sayıda arkadaşına davetiye yollayabiliyor. Peki sizler Clubhouse'a üye olmak isterseniz neler yapmanız gerekiyor? Buraya tıklayarak, konu hakkında detaylıca hazırladığımız yazıya ulaşabilirsiniz.

Ayrıca, daha önceki sosyal medya platformlarından daha farklı bir mantıkla ilerleyen Clubhouse'a ilk girdiğinizde yabancılık çekmemek için "bilmeniz gerekenler" listemize de buradaki linkten ulaşabileceğini hatırlatalım.