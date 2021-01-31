2020'nin ilk aylarında kullanıma sunulan Clubhouse, sadece sesle ve canlı olarak iletişim kurabileceğiniz bir platform. Ayrıca dünya çapında 2 milyon aktif kullanıcıya ulaştı ve Türkiye'de de her geçen gün daha fazla konuşuluyor. Clubhouse'a giriş yapmak isteyenler için bir rehber hazırladık.

Pandemi sürecinde sosyal medya, en temel ihtiyacımız olan iletişimi karşılama imkanı sundu. Evlerimize kapanıp Twitter ve Facebook'a sarıldık, ancak kirli bilgiler, yalan haberler her zamankinden çok dikkatimizi dağıttı. İşte böyle bir ortamda, tam da her şeyden sıkılmışken Clubhouse adında bir uygulama ortaya çıktı.

Clubhouse, yazı veya görsel paylaşımların aksine, tamamen sesli iletişime dayanan bir platform. Kimisi yeni nesil radyoya benzetiyor kimisi telsizlere... Ancak ortada bir gerçek varki Clubhouse, büyümeye devam ediyor. Hatta artık Instagram ve benzeri canlı yayın platformlarına ciddi şekilde alternatif olup olmayacağını tartışıyoruz. Şimdilik sadece iPhone (iOS) kullanıcılarının davetiye ile girebildiği bir uygulama olan Clubhouse'a giriş yapmak isteyenler için önemli detayları derledik.

Clubhouse’a kayıt olmadan önce bilmeniz gereken detaylar:

Profil oluştururken ideal açıklama metni uzunluğu 2 satır olmalı,

İlgi alanlarınızı doğru seçmelisiniz,

Davetiye haklarınızı doğru kişilerde kullanmanız gerekiyor,

Hangi türde sohbet odası oluşturacağınıza önceden karar verin,

Bir sohbet etkinliği planlayabilir, plananlan etkinlikleri takvime ekleyebilirsiniz,

Henüz Türkiye'de pek keşfedilmeyen Club sistemi uygulamanın en büyük artılarından,

Engellediğiniz kişilerin bulundukları odaları göremez, katılamazsınız (Karşı taraf için de geçerli),

Clubhouse'a bir bağış sistemi de gelecek,

Twitter ve Instagram hesaplarınızı profilinize ekleyebilirsiniz.

Profil oluştururken ideal açıklama metni uzunluğu 2 satır olmalı:

Clubhouse’ta profil oluştururken dikkat etmeniz gereken en önemli unsur telefon numaranız. Bu platformda her telefon numarası için tek bir profil oluşturulabiliyor. Davetiyeniz olmadan da profil oluşturabilir, davet edildiğinizde giriş yapabilirsiniz.

Son derece sade bir profil düzenine sahip olan Clubhouse, bu ekranda profil fotoğrafınızı, adınızı, takip ettiğiniz ve sizi takip eden kişi sayısını, profil açıklamanızı ve sizi davet etmiş olan kişinin adını barındırıyor. Profil açıklamanızda sade ve 2 satırlık bir metni tercih etmeniz yeterli, daha uzun açıklamalar uygulama içerisindeki arama motoru için anlam ifade etmiyor, sadece ziyaretçiye bilgi veriyor.

İlgi alanlarınızı doğru seçmelisiniz:

Clubhouse’un işleyişi göz önüne alındığında milyonlarca kullanıcının bir kaos ortamı oluşturacağı düşünülebiliyor. Ancak işin içyüzü öyle değil. Akışta karşınıza çıkan sohbet odaları sizin belirttiğiniz ilgi alanlarına göre belirleniyor.

Profilinizi oluştururken onlarca kategoriden seçebileceğiniz birçok ilgi alanı sayesinde; uygulamayı açtığınızda karşınıza çıkan ve takviminize eklemeniz için önerilen sohbet odalarının içerikleri özelleştiriliyor. Böylece yalnızca ilginizi çeken kategorilerdeki sohbetleri ana sayfanızda görürsünüz.

Davetiye haklarınızı doğru kişilerde kullanmanız gerekiyor:

Clubhouse’u diğer sosyal medya platformlarından ilginç kılan en önemli detaylardan biri ise davetiye sistemi. Şimdilik yalnızca bir üyenin davetiyle giriş yapabileceğiniz Clubhouse, her bir yeni üyeye 2 adet davetiye hakkı veriyor. Her kullanıcının profilinde davetiyesini almış olduğu kişinin adı yazdığından davet haklarınızı özenli kullanmanızı öneririz. Hesabınıza tanımlanmış bu davetiyeleri kullanmak için davet edeceğiniz kişilerin telefon numaraları rehberinizde kayıtlı olmalı.

Ayrıca Clubhouse, üyelerine düzenli olarak davetiye hakkı da veriyor. Açılışta verilen 2 davetiyenin ardından kullanımlarınıza göre yeni davetiyeler hesabınıza tanımlanıyor. Eğer rehberinizde kayıtlı birisi de Clubhouse'a giriş yaparsa bildirim alıyorsunuz. Dilerseniz davetiyenizi arkadaşınız için kullanabiliyorsunuz.

Ancak rehberinizdeki herkesi değil, yalnızca yakın çevrenizi davet etmenizi öneririz. Davet etiğiniz kişilerin profillerinde referans olarak görünüyorsunuz, dolayısı ile referansı olarak görünmeyeceğiniz kişilere davetiye göndermek biraz riskli olabilir.

Hangi türde sohbet odası oluşturacağınıza önceden karar verin:

Clubhouse’ta yalnızca dinleyici olmak zorunda değilsiniz. Eğer dinlenmeye değer olduğunu düşündüğünüz bir konunuz varsa, bunu seçtiğiniz 3 seçenek ile paylaşabiliyorsunuz. Bu seçenekler; herkese açık (Open), sadece karşılıklı takipleştiklerinize açık (Social), sadece sizin seçeceğiniz kişilerle akışta görünmeyen (Closed) şeklinde karşınıza çıkıyor.

Open gruplar, öncelikle sizi takip eden kişiler başta olmak üzere herkesin ana akışında çıkıyor. Social gruplar sadece sizi takip edenlerin akışında yer alıyor. Closed gruplar da sadece gruptaki kişilerin ana akışında görünüyor. Eğer Closed oda kuracaksanız, bunu daha sonra herkese açık hale getirebiliyorsunuz.

Bir sohbet etkinliği planlayabilir, plananlan etkinlikleri takvime ekleyebilirsiniz:

Clubhouse’taki sohbet odaları yalnızca anlık olarak değil, önceden planlanmış olarak da oluşturulabiliyor. Clubhouse ana akışında, en yukarıdaki kutucukta yakın zamanda yapılacak, önceden planlanmış sohbetleri görebilirsiniz. Bu sohbetlere tıklayarak telefonunuzdaki takvime ekleyebilirsiniz.

Ayrıca Clubhouse'da başlatmak istediğiniz bir görüşmeyi önceden planlayabilirsiniz. Bu planlamayı yapınca sizi takip eden herkes, ana sayfasındaki takvim kutucuğunda sohbetinizi önceden görecek, dileyenler vakti geldiğinde katılım yapacaklar.

Henüz Türkiye'de pek keşfedilmeyen Club sistemi uygulamanın en büyük artılarından:

Clubhouse’ta oluşturulan normal sohbet odaları kalıcı değil. Club sistemi ise bir konu üzerine kalıcı olarak oda oluşturmanıza izin veriyor. Clubları bir bakıma Instagram ve Twitter'deki hastaglere, Facebook'taki gruplara benzetebiliriz. Herkese açık olan bu Club'lara katılarak, aslında önem verdiğiniz bir konuyu takibe almış, bir topluluğa katılmış oluyorsunuz. Bu topluluk üzerinden planlanan sohbetler size bildirim olarak geliyor, uygulama içi takvimde karşınıza çıkıyor.

Ancak Club oluşturmak isterseniz işler burada biraz karışıyor. Bir kulüp oluşturabilmeniz için bazı şartları yerine getirmeniz gerekiyor. Twitter ve Instagram gibi platformlardaki onaylanmış profillerde olduğu gibi, Clubler'de de bir onay sistemi var.Başvuru yapabilmek için Clubhouse’ta geçirdiğiniz her hafta için en az 3 adet sohbet odası oluşturmuş olmanız gerekiyor.

Engellediğiniz kişilerin bulundukları odaları göremez, katılamazsınız (Karşı taraf için de geçerli):

Clubhouse’taki her kullanıcının herhangi bir sohbet odasına giriş yapabilme özgürlüğü bulunuyor. Bu özgürlüğün sonuçları olarak bazı anlaşmazlıkların ortaya çıkması halinde, uygulamada bir engelleme sistemi mevcut. Clubhouse üzerinde bir kullanıcıyı engellediğiniz ya da bir kullanıcı tarafından engellendiğinizde; birbirinizin bulunduğu odaları göremiyor ve dahil olamıyorsunuz. Böylelikle iki tarafın birbiriyle olan iletişimi kökten sonlandırılmış oluyor.

Clubhouse'a bir bağış sistemi de gelecek:

Şu an kullanılabilir olmasa da Clubhouse’ta da bir bağış sistemi bulunacak. Bu sistem sayesinde Clubhouse’ta düzenli içerik üreten, sohbet odaları oluşturan kişilere bağış gönderilebilecek. Bağış sistemiyle birlikte, platformdaki içerik üretme hızının ve kalitesinin değişmesi bekleniyor.

Twitter ve Instagram hesaplarınızı profilinize ekleyebilirsiniz:

Clubhouse için oluşturduğunuz profilinizi Twitter ve Instagram hesaplarınız ile bağlayabiliyorsunuz. Bu sayede oluşturduğunuz sohbet odalarının davetlerini diğer sosyal medya hesaplarınızda paylaşabilir, Clubhouse’taki kullanıcıların size daha kolay ulaşmasını sağlayabilirsiniz.

Bonus video: Clubhouse uygulamasında neler var?