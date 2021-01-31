Son dönemlerin yükselen sosyal medya platformlarından olan Clubhouse'a olan ilgi her geçen gün artıyor. Yalnızca iOS cihazlarda bulunan uygulamayı en cazip kılan yanıysa yalnızca davetiyeyle erişim sağlanabilmesi. Biz de bu içeriğimizde Clubhouse davetiyesi almanın yollarından bahsedeceğiz.

Son zamanlarda internette vakit geçirdiyseniz muhtemelen Clubhouse adlı uygulamayı duymuşsunuzdur. Bizim de geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaştığımız bu uygulama, esasında "ses temelli yeni nesil bir ağ" olarak karşımıza çıkıyor ve ana akım sosyal medyadan sıkılanlara bambaşka bir deneyim vadediyor.

Kullanıcıların özel sohbet odaları üzerinden sadece sesli olarak iletişim kurabildiği uygulamayı ilginç kılan en önemli özelliğiyse yalnızca özel davetiyelerle girilebiliyor olması. Biz de bu içeriğimizde Clubhouse'un neler vadettiğinden ve Clubhouse davetiyesinin nasıl alınabileceğinden bahsedeceğiz. Gelin, hiç vakit kaybetmeden başlayalım.

Clubhouse nedir, neler vadediyor?

Yazılı veya görsel şekilde herhangi bir gönderinin paylaşılmadığı; yani alışılagelmiş bir ana sayfa akışının olmadığı bir sosyal ağ platformu olarak karşımıza çıkan Clubhouse'da etkileşim yalnızca sesli sohbet odaları üzerinden yürütülüyor. Bu sayede kullanıcılara yazılı ve görselli bilgilerin yol açtığı kirlilikten arınmış bir ortam sunulurken, aynı zamanda fikir üretme ve bunları samimi bir şekilde paylaşma motivasyonu da destekleniyor.

Clubhouse davetiyesi nasıl alınır?

Yöntem #1: Bireysel davetiye

Bireysel davetiye Yöntem #2: Diğer sosyal medya platformları

Diğer sosyal medya platformları Yöntem #3: Clubhouse üyesi arkadaşlar

Şu an için sadece iOS kullanıcılarına sunulan Clubhouse'a bekleme listesine girmeden katılabilmek için uygulamayı kullanan bir kullanıcıdan davetiye almak şart. Ancak bunun dışında eğer kendinize ve şansınıza güveniyorsanız uygulayabileceğiz birkaç farklı yöntem daha mevcut.

Yöntem #1: Bireysel davetiye

Clubhouse uygulamasına giriş yapabilmenin en basit ve pratik yolu, uygulamayı zaten kullanan bir kişiden bireysel davetiye almak. Bu, ilk etapta basit gözükse de her kullanıcının kaydolduklarında yalnızca iki davetiye gönderme hakkı bulunduğunu unutmamak gerekiyor. Bunun dışında bir kişi uygulamayı ne kadar çok kullanırsa o kadar çok davet hakkı kazanıyor; bir başka deyişle Clubhouse'a katılabilmek için platformda çok aktif ve etkili olan birini tanımak oldukça önemli.

Yöntem #2: Diğer sosyal medya platformları

Clubhouse'a girmek için can atıyorsanız ancak herhangi bir doğrudan kişisel bağlantınız yoksa Twitter ve Instagram gibi diğer sosyal medya platformlarında davetiye istemek akıllıca olabilir. Sosyal ağınızda yedek davetiyesi olan biri yoksa bile #Clubhouse hashtagiyle paylaşım yaparak başkalarının dikkatini çekebilir ve kendiniz için bir davetiye bulabilirsiniz.

Yöntem #3: Clubhouse üyesi arkadaşlar

Clubhouse'a katılmanın davetiye gerektirmeyen bir başka yolu daha var. Bunun için öncelikle Clubhouse uygulamasını indirmeniz ve kendinize bir kullanıcı adı belirledikten sonra hesabınızı onaylamanız gerekiyor. Bu işlemlerin ardından Clubhouse kullanıcı arkadaşlarınız, sizin uygulamaya katıldığınıza dair bir bildirim alır ve yedek davetiyeleri olmasa bile size uygulamaya erişim verebilirler. Uygulamayı kullanan çok sayıda arkadaşınız varsa "davet edilmek" için en iyi yöntemin bu olduğu söylenebilir.