Bu hafta başında Twitter'ı satın almak üzere anlaşmaya varan Elon Musk, bir sonraki hedefini(!) açıkladı. Musk, yaptığı esprili paylaşımda bu kez Coca-Cola'yı satın alacağını söyledi. Musk'ın bu satın alım nedeniyse geçmişe dönmekti...

4 Nisan’da Twitter’ın %9,2’sini satın aldığını duyurarak bir şok yaratan, daha sonra tamamına göz diken Elon Musk, bu hafta başında istediğine ulaşmıştı. Musk, yaklaşık 44 milyar dolar karşılığında Twitter’ı satın almak üzere anlaşmaya varmıştı. Bu haberin ardındansa Twitter’ın eksiklikleri hakkında pek çok paylaşım yaptı.

Elon Musk’ın satın almayla bağlantılı olan yeni paylaşımıysa yine Musk’ın rahat durmayan kişiliğini ortaya çıkardı. Elon Musk, Twitter’dan şakayla karışık yaptığı son paylaşımında bir sonraki satın alımının ne olacağını(!) açıkladı. Musk, bu satın alımı neden yapacağını da paylaştı.

Musk yine ayarında:

“Kokaini geri koymak için bu sefer Coca-Cola’yı alacağım.”

Elon Musk, bu Tweet’inin altına gelen, Coca-Cola’nın gerçekten de kokain içerdiği 1984 yılından bir şişenin fotoğrafına da yorum yaptı. Takipçisinin yaptığı yorum ve Musk’ın cevabı şu şekildeydi:

“1894'te 3,5 gram kokain içeren ilk Coca-Cola şişesi. Onu geri getir.”

“Red Bull’a bin basar!”

Elon Musk’ın sabaha karşı paylaştığı bu Tweet, Coca-Cola’nın Twitter’da gündeme girmesine yol açarken aynı zamanda 2,7 milyondan fazla beğeni topladı. Musk’ın paylaşımının altı da “YouTube’u da alsana”, “Tanzanya’yı satın alsana” (gerçekten) ve “Google’ı satın alsana” gibi yorumlarla doldu.