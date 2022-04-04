Elon Musk, bugün sürpriz bir şekilde yayımlanan belgeyle resmen Twitter hisselerinin %9,2'lik bölümünü satın aldı! Musk, bu satın alımla Twitter'ın en büyük pay sahibi oldu.

Geçtiğimiz dakikalarda Bloomberg tarafından paylaşılan bir haber, dünya gündemine oturdu. Tesla ve SpaceX kurucusu ve CEO’su Elon Musk, sosyal medya platformu Twitter’dan hisse satın aldı. Paylaşılan ayrıntılara göre Musk, Twitter’ın %9,2’lik bölümünü satın alarak platformun en büyük pay sahibi oldu.

Elon Musk, geçtiğimiz hafta Twitter hesabından yaptığı bir ankette aslında bu hareketinin işaretini vermişti. Musk, anketinde şirketin ifade özgürlüğü ilkelerine bağlı olup olmadığını sormuş, kullanıcıların %70’i ‘hayır’ cevabını vermişti. Musk, anketin altına da “Bu anketin sonuçları önemli olacak. Lütfen dikkatle oy verin.” notunu bırakmıştı.

Twitter hisseleri uçtu:

Elon Musk, Twitter hisselerinin toplam değeri 2,89 milyar dolar olan %9,2’sini satın alarak şirketin 73 milyon 486 bin 938 adet hissesini adına geçirdi. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu tarafından paylaşılan ve resmileşen bu işlem, Twitter’ın hisselerini de uçurdu. Twitter hisseleri, haberin duyulmasıyla dakikalar içinde %25’i aşkın değer kazandı.

Elon Musk’ın Twitter’da en büyük söz sahibi konumuna gelmesi, Jack Dorsey’in istifasının ardından CEO’luk görevine gelen Parag Agrawal için de büyük bir sınav olacak gibi duruyor. Agrawal, daha önce yaptığı açıklamada güvenilirliği ve kararları daha hızlı almaya ve ürün uygulamasını iyileştirmeye yönelik söz vermişti. Şirket, aynı zamanda yıllık gelirini 7,5 milyar dolara çıkarmayı ve 2023’ün sonuna kadar günlük 315 milyon kullanıcıya ulaşmayı da hedeflediğini açıklamıştı.