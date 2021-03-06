Geçtiğimiz ay elektrikli araçlar için gelen ÖTV artışına önümüzdeki günlerde bir yenisinin eklenmesi bekleniyor. Gelen haberlere göre 120 KW üzerindeki elektrikli araçların ÖTV'si yüzde 60'tan yüzde 110'a çıkarılacak.

Elektrikli araçlara olan ilgi tüm dünyada her geçen gün artıyor. Hükümetler, elektrikli araç kullanımının artması için çeşitli politikalar uyguluyor. Almanya ve Çin gibi pek çok ülkede elektrikli araç satın alanlara destek ve çeşitli ücretsiz hizmetler sunularak alıcıların tercihlerini bu yönde geliştirmeleri hedefleniyor.

Ülkemizde ise ne yazık ki bu noktada iyi haberler paylaşamıyoruz. Geçtiğimiz Şubat ayında elektrikli araçlara gelen ÖTV zamlarında size daha önce bahsetmiştik. Şimdi ise Dünya'dan Çiğdem Yücesoy Subaşı'nın haberine göre elektrikli araçlar için yeni bir ÖTV düzenlemesi gündemde.

Gelmesi beklenen yeni ÖTV zammı, önerilen yeni kırılımlar gözetilerek yapılacak:

1 Şubat 2021 tarihinde Cumhurbaşkanı imzasıyla karara bağlanan yeni ÖTV oranları, motor gücü 85 KW’ı geçmeyenler için yüzde 3’ten yüzde 10’a, motor gücü 85 KW ile 120 KW arasında olanlar için yüzde 7’den 25’e, 120 KW'ı geçen araçlarda ise yüzde 15’ten 60’a çıkarılmıştı. Şimdi ise motor gücü 120 KW’ın üzerindeki elektrikli araçların yüzde 60 olan ÖTV’sinin yüzde 110’a çıkarılacağına yönelik bilgiler paylaşılıyor. Ancak Türkiye Elektrikli ve Hibrid Araçlar Derneği (TEHAD) Başkanı Berkan Bayram'a göre araçların güç baremlerine göre yeni kırılımlar oluşturulması gerekiyor.

Bu konuyla ilgili olarak geçtiğimiz hafta Gelirler İdaresi Müdürlüğü'nde bir toplantıya katıldıklarını ve ÖTV zammı ile ilgili görüşlerini bildirdiklerini ifade eden Bayram, “Bu toplantıda elektrikli araçlarda uygulanan motor hacmi bantlarının geniş olduğunu söyledik ve yeni bir uygulamaya geçilmesi yönünde talepte bulunduk” şeklinde konuştu.

120, 200 ve 300 KW gibi yeni baremlere ihtiyaç duyulduğunu belirten Bayram, “Bilindiği gibi motor gücü 120 KW ve üstü olanların tamamı için aynı ÖTV uygulanıyor. 10 yıl önce yapılmış bir düzenleme bu. O dönemde hazırlandığında bu kategorideki model sayısı çok azdı. Ancak bugün 120 KW üstünde 14 markanın elektrikli otomobili var. Bu markaların da içinde farklı segmentler yer alıyor. Aynı band içinde olduğu için C segmenti elektrikli model de E segmenti lüks spor modeller de yüzde 60 ile aynı ÖTV’yi ödüyor.” sözleri ile durumu özetledi.