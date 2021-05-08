Shıba Inu (SHIB) isimli token, Elon Musk’ın tweetleri sonrası tıpkı Dogecoin gibi hızlı bir değer artışı yaşadı. Peki Shiba Inu ne demek, SHIB token nedir, hangi amaçla üretiliyor, ne için kullanılıyor ve nasıl alınır?

Elon Musk’ın Twitter spekülasyonlarıyla çok ciddi değer artışı yaşan Dogecoin, yerini Shiba Inu (SHIB) adındaki yeni bir projeye bırakabilir. Tıpkı DOGE gibi bir “meme” yani şaka amacı ile üretilen token olan SHIB, özellikle 8 Mayıs’ta, yine Elon Musk’yın paylaşımları sonrası yaşadığı değer artışı ile ciddi şekilde gündem yarattı.

Tıpkı DOGE gibi sembolü Japon köpek cinsi “Shiba Inu” olan ve bunu isim olarak benimseyen SHIB, resmi internet sitesinde yer alan proje açıklamasına göre “deneysel” nitelik taşıyor. Bu nedenle henüz tüm borsalarda listelenmiş değil ve yatırımcılarının bu durumu dikkate alarak değerlendirme yapmaları gerekiyor.

Shiba Inu (SHIB) token nedir?

Borsalardaki kısaltması: SHIB

Blockchain teknolojisi: Ethereum (ERC-20)

Piyasadaki çoğu token gibi Ethereum tabanlı ERC-20 token olan SHIB, “merkezi olmayan bir topluluk oluşturma deneyi” olarak tanımlanıyor. Kendi ekosistemine ait olan ShibaSwap borsasında listelenen SHIB; şu an için Poloniex başta olmak üzere Uniswap, Gate.io gibi platformlardan alım-satım işlemlerine açık durumda.

Resmi internet sitesinde “Dogecoin katili” olarak lanse edilen Shiba Inu (SHIB)’in toplam arzı 1 kentilyon adetle sınırlı ve şu an yaklaşık 395 milyon adet SHIB dolaşımda. Topluluğun açıklamasına göre “SHIB’in Dogecoin’i kısa sürede geride bırakma şansı” yüksek. Ancak bu tabii ki de tek taraflı bir açıklama ve piyasa şartlarında her şey değişebiliyor.

SHIB, neden ‘Dogecoin katili’ olarak anılıyor?

Öncelikle bu tanımlamanın yatırımcılar tarafından değil SHIB topluluğu tarafından lanse edildiğini belirtmekte yarar var. Toplulu, henüz gerçekleşmemiş bir hedef üzerine, dikkat çekmek amacıyla bu benzetmeyi yapıyor. Kendilerine göre SHIB’in DOGE’den en önemli farkı bir ekosistemi bulunması. Bu ekosistemin içerisinde ShibaSwap adında SHIB’in öncülük ettiği bir kripto para borsası da var.

SHIB ekosisteminin bir diğer üyesi de BONE. Topluluk tarafından yeni bir Dogecoin katili olarak adlandırılan BONE, henüz yayında değil. Ancak DeFi (Merkeziyetsiz Finansal Yapı) olarak planlandığı açıkça belirtiliyor.

SHIB ile Elon Musk'ın arasındaki bağlantı nedir?

Elon Musk ile SHIB topluluğunun doğrudan bir bağlantısı var mı henüz bilinmiyor. Tek bilinen Elon Musk'ın şimdiye kadar "Shiba Inu alıyorum" ve "Shiba Inu'nun yükselişini bekliyorum" anlamına gelen 2 tweet paylaşmış olduğu. Bu nedenle topluluğun "Dogecoin katili" söylemi, Elon Musk'ın paylaşımları ardından gelen yükseliş nedeni ile yatırımcıların gözünde de karşılık buldu.

Shiba Inu (SHIB) nasıl alınır?

Adım #1: Buradan Binance borsasına giriş yapın, Eğer hesabınız varsa giriş yapın Eğer hesabınız yoksa bir hesap açın​,

Buradan Binance borsasına giriş yapın, Adım #2: Hesabınızı kimlik bilgileriniz ile onaylayın,

Hesabınızı kimlik bilgileriniz ile onaylayın, Adım #3: Oluşturduğunuz hesaba bakiye yükleyin,

Oluşturduğunuz hesaba bakiye yükleyin, Adım #4: SHIB'i aratın ve dilediğiniz birim üzerinden satın alın.

Adım #1: Buradan Binance borsasına giriş yapın:

Tıpkı Bitcoin ve Ethereum gibi lider kripto para birimlerinde olduğu gibi Dogecoin satın almak için de bir aracı kuruma ihtiyacınız var. Burada dikkat etmeniz gereken en önemli nokta, üyelik oluşturacağınız kripto para borsasının Dogecoin'i listeleyip listelemediği olacaktır.

Adım #2: Hesabınızı kimlik bilgileriniz ile onaylayın

Dogecoin'i listeleyen kripto para borsalarından birinde karar kıldıktan sonra burada üyelik oluşturmanız gerekiyor. Kaydolurken adınız, doğum tarihiniz ve adresiniz gibi bilgileri vermeniz istenir. Bazı borsaların doğrulama kimlik fotoğrafı gibi belgeler talep edebileceğini ve her platform için onay sürecinin farklı olacağını da unutmayın.

Adım #3: Oluşturduğunuz hesaba bakiye yükleyin

Profiliniz ayarlanıp doğrulandıktan sonra çevrimiçi cüzdanınıza para yatırarak işlem yapmaya başlayabilirsiniz. Bunun için ilgili borsanın 'Yatırma' bölümüne gidin ve yatırmak istediğiniz tutarı girin. Banka hesabınızdan havale yapabileceğiniz gibi Papara gibi alternatif uygulamaları da kullanabilir veya doğrudan banka/kredi kartınızla işlem yapmaya başlayabilirsiniz. Bu seçenekler, tercih ettiğiniz kripto para borsasına göre değişiklik gösterecektir.

Adım #4: SHIB'i aratın ve dilediğiniz birim üzerinden satın alın.

Buradan Binance borsasına ulaşarak bir hesap açabilir ve Poloniex’te listenenen SHIB tokeni satın alabilirsiniz. Güvenliğiniz için iyi bir şifre seçmeyi, iki faktörlü doğrulama sistemini aktif etmeyi ve kimliğiniz ile Poloniex hesabınızı doğrulamayı unutmayın. SHIB token, henüz Binance, Binance TR gibi kripto para borsalarında işleme açık bir kripto para birimi değildir.