Son aylarda değerine değer katan Dogecoin, bu sabah yeni bir zirve yaptı. Bu zirvenin arkasındaysa piyasalarda her geçen gün daha da yaygınlaşan bir strateji yatıyor: Söylentiyi al, haberi sat. Peki nedir bu strateji? Gelin, açıklayalım.

Yalnızca son 3 ay içinde %1097 değerlenen Dogecoin, son zamanların en fazla tartışılan kripto para birimlerinin başında geliyor. Bunun nedeniyse Dogecoin’in tamamen söylenenler, söylentiler ve beklentiler sayesinde değerlenmesi. Yani bu birim, diğer hiçbir kripto para birimine uymayan bir şekilde değerleniyor ve kazandırıyor.

Dogecoin ve benzeri kripto para birimleri, sektörü ikiye ayırıyor olsa da bu sektörün içinde olanların bildiği ve sektöre atılmayı planlayanların/yeni atılanların bilmesi gerektiği bir yatırım stratejisi bulunuyor: Söylentiyi al, haberi sat. Peki nedir bu yatırım stratejisi? Haberlerle ya da söylentilerle yatırım yapmak ne kadar doğru? Gelin, bu sorulara cevap bulalım.

Söylentiyle yola çıkıp kâr almak:

Söylentiyi al, haberi sat stratejisi, kripto para piyasası gibi diğer piyasalarda da kendisini gösteriyor. Bu stratejiyi sizi bir yatırımcı yerine koyarak kısaca özetlemek gerekirse: Piyasada değişime neden olabilecek bir duyuru/haber beklentisiyle pozisyon açıyorsunuz. Vurgulayalım, bu duyurunun gelip gelmeyeceğini kesin olarak bilmiyorsunuz, yalnızca bir beklenti.

Şu anda söylentiyi satın almış oldunuz. Ardından söylenti gerçek çıktı ve beklediğiniz olay gerçekleşti. Bu olayın gerçekleşmesiyle birlikte satın aldığınız söylenti bir habere dönüştü ve değerinde artış yaşandı. Elde ettiğiniz kârı alarak pozisyonlarınızı kapattınız. Böylece haberi satmış oldunuz. Şimdi bunu daha da somutlaştırmak için henüz sonuçlanmamış en güncel örneğe bakalım:

Elon Musk’ın Saturday Night Live programına katılacağı, bu programda Dogecoin’le ilgili bir gönderme, ya da doğrudan bazı sözler söyleyeceği söylentisi oluştu. Daha önce Elon Musk’ın Tweet’leriyle şahlanan birime girmeye karar verdiniz. Elon Musk’ın SNL söylentisini satın aldınız ve programı beklemeye başladınız. Şu anda yüz binlerce kişi de bu hareketi yapıyor. Öyle ki Dogecoin, bu sabah daha hiçbir haber gelmeden söylentiyle yeni bir rekor daha kırdı.Peki bu söylenti, bir habere dönüşecek mi? Belki evet, belki hayır. Söylenti habere dönüşürse olumlu yönde hareket beklenebilir.

Ya habere dönüşmezse?

Söylenti, habere dönüşmez ve ‘yanlış’ bir söylenti olarak sonuçlanırsa piyasada yatırımcıların satış yapmasına, dolayısıyla satın aldığınız varlığın değerinin düşmesine neden olacaktır. Fakat tek şart, söylentinin habere dönüşmemesi değil. Aldığınız varlık eğer küçümsenmeyecek derecede fazla satın alındıysa, kısaca ‘aşırı değerlenirse’, habere rağmen varlığın değerinde bir düşüş beklenebilir.

Söylenti habere dönüştüğünde alım yapmak doğru olur mu?

Beklenen haberin gelmesi varlığın değerini artırabilir ve bu haber ne kadar iyi olursa değerin sürdürülmesi de o kadar uzun olacaktır. Fakat yine de bir haber çıktığında bir anda değerlenen bir varlığa yatırım yapmak büyük risk taşır. Çünkü siz haberle birlikte yatırım yaptığınız anda varlığı söylentilerle birlikte alan yatırımcılar, haberin çıkışıyla birlikte ellerindeki varlığı satmaya başlayabilirler.