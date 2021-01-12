Elon Musk, Dünyanın En Zengin İnsanı Unvanını Kaybetti

Forbes tarafından dünyanın en zengin insanı olarak gösterilen Elon Musk, unvanını tekrar Jeff Bezos'a kaptırdı. Musk'ı listenin başına taşıyan Tesla, bir günde %8 değer kaybetti.

Bildiğiniz üzere Elon Musk, dünyanın en zengin insanları arasında birinci sıraya oturmuş, birkaç günlüğüne de olsa Amazon’un sahibi Jeff Bezos’u arkasında bırakma şansına erişmişti.

Ünlü milyarderin sahibi olduğu Tesla, bir günde %8 değer kaybetti. Musk, hisselerin düşmesiyle birlikte listede tekrar ikinci sıraya yerleşti.

Listenin başına tekrar Jeff Bezos Geçti

Tesla Yönetim Kurulu, gelirini açıklamak üzere kazançlarını düzenli olarak Menkul Kıymetler Borsası’na bildirir, dünyanın en zengin insanlarını belirleyen Forbes da bu verilere göre listeyi düzenler. Şirket, geçtiğimiz yıl içerisinde birçok başarıya imza atmış, hisse değerlerini de önemli ölçüde artırmıştı. Onaylanan gelirlerle birlikte Forbes dergisi, Elon Musk’ı 189,7 milyar dolar net servetiyle dünyanın en zengin insanı olarak göstermişti.

Ancak Musk, bu unvanını uzun süre koruyamadı. Tesla hisseleri, geçtiğimiz pazartesi günü değer kaybederek, Elon Musk’a 13,5 milyar dolara mal oldu. Musk'ın net serveti, böylelikle 189,7 milyar dolardan 176,2 milyar dolara geriledi. Bu değişiklikle birlikte 182,1 milyar dolar servete sahip olan Jeff Bezos, listenin birinci sırasına tekrar yerleşmiş oldu.