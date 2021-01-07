Elon Musk, yıllardır gündemden düşmeyen ve durmadan büyüyen girişimlerinin kazandırdığı servetle, artık dünyanın en zengin insanı. Musk, aynı zamanda rakibi olan ve uzun zamandır bu unvanı elinde bulunduran Jeff Bezos'u geride bırakarak gezegenin en zengin insanı olmayı başardı.

Tesla ve SpaceX ile son yılların en çok kazanan isimlerinden biri olan Elon Musk, uzun zamandır zirvedeki yerini koruyan Jeff Bezos'u geçerek dünyanın en zengin insanı oldu. Yalnızca girişimleriyle değil, zaman zaman tepki çeken mizacıyla da adından bolca söz ettiren Musk, 2020 yılında servetini benzeri görülmemiş bir hızla büyütmüştü.

2020 yılı başladığında yalnızca 27,6 milyar dolarlık bir servete sahip olan Elon Musk, bir yıl içerisinde servetini neredeyse beşe katladı. Elon Musk'ın güncel serveti şu an için 188,5 milyar dolar ve bu rakam Ekim 2017'den bu yana listenin zirvesinde yer alan Jeff Bezos'un servetinden 1,5 milyar dolar daha fazla. Jeff Bezos'un ve Elon Musk'ın tek yarışı ise dünyanın en zengin insanı olma yarışı değil. İkili aynı zamanda kendi uzay şirketleri olan Blue Origin ve SpaceX ile uzay yarışında da rekabet ediyorlar.

Jeff Bezos, Amazon hisselerinin dörtte birini eski eşine devretmiş olmasaydı, şu an hala listenin zirvesinde yer alacaktı. Ancak bu hisse kaybı ve Elon Musk'ın şirketlerinin ani yükselişiyle, zirvedeki isim beklenmedik bir şekilde değişmiş oldu.

Serveti katlayan Tesla hisseleri oldu:

Elon Musk'ın tarihte muhtemelen eşi görülmemiş bu hızla zenginleşme sürecinin arkasında ise 2020'de tırmanışa geçen Tesla hisseleri var. Tesla'nın hisseleri, geçtiğimiz yıl yüzde 743 değer kazanmış ve Elon Musk'ın servetini inanılmaz bir hızla büyütmüştü.