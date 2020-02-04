Milyarder girişimci Elon Musk, MIT'de insan odaklı yapay zeka üzerine çalışan bilim insanı Lex Fridman’ı, elektrikli otomobil şirketi Tesla’nın yapay zeka bölümüne katılmaya çağırdı. Ünlü mucit ayrıca, evinde bir yapay zeka hackathon'u düzenleyeceğini de açıkladı.

Otonom ve elektrikli otomobiller konusunda sektörün önde gelen markalarından biri olan Tesla, büyük zihinleri kendi etrafında toplamak için çalışıyor. ABD’li şirketin CEO’su Elon Musk, kişisel Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nde (MIT) çalışan genç bilim insanı Lex Fridman’a, Tesla’nın yapay zeka bölümüne katılması yönünde çağrı yaptı.

Yapay zeka, otonom araçlar ve derin öğrenme üzerine doyurucu bilgiler verdiği bir YouTube ve podcast kanalı olan Fridman, keskin zekası ile herkesi kendine hayran bırakmayı başarıyor. Daha önce Musk ile bir röportaj gerçekleştiren bilim insanının, ünlü mucitin bu teklifine ne yanıt vereceği ise büyük bir merak konusu.

Musk ayrıca yapay zeka alanındaki en iyi zihinleri Tesla’ya çekmek için çok cazip bir teklif daha yaptı. Güney Afrika asıllı Amerikalı mucit, evinde bir yapay zeka hackathon'u düzenlemek istediğini açıkladı. “Tesla, yaklaşık dört hafta içinde Tesla AI/otopilot ekibi ile evimde süper eğlenceli bir yapay zeka partisi/hackathon düzenleyecek” diyen Musk, davetiyelerin yakında dağıtılacağını söyledi.

Sadece Los Angeles’ta en az yedi malikanesi bulunan Musk, etkinliğe hangi mülkünün ev sahipliği yapacağını belirtmedi. Etkinliğe davet alacak kişilerin hangi kıstaslara göre değerlendirileceği hakkında bilgi veren milyarder girişimci, “Doktora kesinlikle gerekli değil. Önemli olan tek şey, yapay zeka ve sinir ağlarını gerçekten kullanışlı bir şekilde uygulama becerisi. Liseden mezun olsan bile umrumda değil” ifadelerini kullandı.