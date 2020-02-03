Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk, sosyal medya paylaşımları ile gündemi belirlemeye devam ediyor. Milyarder girişimci, Google ve Twitter’ı bot hesaplarla yeterince mücadele etmedikleri için eleştirdi.

Tesla ile otomobil pazarında, SpaceX ile de uzay sektöründe yükselen Elon Musk, hayata geçirdiği fütürist projeler kadar, Twitter’dan yaptığı paylaşımlarla da bir hayli konuşuluyor. Başarılı iş insanı, popüler micro blog platformundaki 31 milyonu aşkın takipçisine yepyeni bir tartışma konusu verdi: Botlar ve troll hesaplar.

Twitter’daki kripto para dolandırıcılığının korkutucu seviyelere ulaştığını belirten Musk, Twitter’daki bot/troll hesapların görüldüğü anda rapor edilmesi gerektiğini söyledi. Bu tarz hesapların internet için “korkunç bir problem” olduğunu söyleyen milyarder girişimci, toplumu yanlış yönlendiren ve dolandırıcılık amacı güden bot hesapların tasfiye edilmesi gerektiğini ifade etti.

Dolandırıcılar, geçtiğimiz yıl Twitter'da Elon Musk'ın adını kullanarak Bitcoin talep etmişlerdi

Dolandırıcılık amaçlı sayfaların Google’ın arama sonuçlarında görünmeye devam ettiğinden yakınan Musk, PageRank olarak adlandırılan alaka düzeyi ilkesi uygulamasına rağmen, "ölü bir cesedi gizlemek için en güvenli yerin Google arama sonuçlarının ikinci sayfası” olduğunu söyledi. Google tarafından web sayfalarını arama motoru sonuçlarında sıralamak için kullanılan bir algoritma olan PageRank, şirketin kurucularından Larry Page tarafından hayata geçirilmişti.

Musk’ın hem Twitter hem de Google’ı eleştiren tweetleri, her zaman olduğu gibi sosyal medyada büyük bir yankı buldu. Hatta bazıları ona, kendi sosyal medya platformunu kurmasını dahi önerdi. Geçtiğimiz yıllarda, dolandırıcıların ünlü kişilerin hesaplarını taklit ederek hediye kripto para dağıtma vadinde bulundukları ortaya çıkmıştı. Taklitçi hesapların kullanıcılarla etkileşime girmesini engellemek için algoritmasını geliştiren Twitter, buna rağmen sahte reklam ve hesapları tam anlamıyla engellemeyi başaramıyor.