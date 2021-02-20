Daha önce paylaşımlarıyla kripto para borsasını etkileyen Elon Musk, dün gece profil fotoğrafını değiştirerek Bitcoin'de benzer bir etki yarattı. Elon Musk'ın profil fotoğrafını değiştirmesiyle Bitcoin, yeniden tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Kripto para borsasının en bilindik birimi Bitcoin (BTC), haftalardır gündemden düşmemeye devam ediyor. Dün gece yarısındaysa SpaceX ve Tesla şirketlerinin CEO'su Elon Musk, yeniden borsayı etkileyecek bir harekete imza attı. Elon Musk, Twitter'daki profil fotoğrafında Bitcoin'e yer verdi.

Daha önce paylaşımlarıyla Bitcoin'in fiyatının artmasını sağlayan Elon Musk, profil fotoğrafını değiştirmesiyle aynı etkiyi yarattı. Gün içinde 55 bin dolar seviyesini görerek yeni bir rekor kıran Bitcoin, Musk'ın profil fotoğrafı değiştirmesiyle birlikte 56 bin dolar seviyesini aşmayı başardı. Bitcoin'in yeni "tüm zamanların en yüksek değeri" 56.609,14 dolar oldu.

Profil fotoğrafını paylaşımlarıyla gösterdi:

Elon Musk, profilini değiştirdikten sonra bu değişikliği göstermek için Twitter'dan bir paylaşım yaptı. "Yalnızca bir günlüğüne." ifadesine yer veren Musk, bu paylaşımından bir saat sonra "Sadece kalbinizde bir alev başlatmak istedim." dedi. Musk'ın kullandığı profil fotoğrafıysa daha önce de karşımıza çıkmıştı.

Elon Musk, aynı profil fotoğrafını 2018 yılının ekim ayında da kullanmıştı. Fakat Musk, o zaman Twitter'da profil fotoğrafını değiştirdiğinde Twitter tarafından engellenmişti. Twitter, Elon Musk'ın hesabının ele geçirilmiş olduğundan şüphelenerek Musk'ın hesabını geçici süreliğine bloklamıştı.

Bugün tek yükselişe geçen Bitcoin olmadı:

Bitcoin, gece 04:00'da yeni bir rekora imza atarken sabah saatlerinde Ethereum da da beklenen hareketlenme görüldü. Bitcoin yeni rekor gördüğünde 1.940 dolar seviyesinde dolaşan Ethereum, 05:00 itibariyle yükselişe geçti ve 2.000 dolar seviyesinin üstünü görerek önemli bir barajı aşmayı ve yeni bir rekor kırmayı başardı. Kripto para borsasındaki hareketliliğin bir süre daha devam etmesi bekleniyor.