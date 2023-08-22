Elon Musk ve ekibi, X'te (Twitter) paylaşılan haberler için yeni bir görünüm üzerinde çalışmaya başladı. Bu yeni özelliğin tık tuzaklarına karşı koruyucu olması bekleniyor.

Elon Musk tarafından satın alındıktan sonra X olarak anmaya başladığımız Twitter için yeni bir özellik üzerinde çalışmalar sürüyor. Elon Musk tarafından da doğrulanan ve "estetiği iyileştirecek" dediği bu yeni özellik, X üzerinden haber sayfalarını takip eden kullanıcılar için yeni bir deneyim sunacak gibi görünüyor.

X'in mevcut halinde haber paylaşımı yapan hesapları takip ediyorsanız; başlıkların, bağlantının ve manşet görüntüsünün yer aldığını görürsünüz. Elon Musk ve ekibinin üzerinde çalıştığı yeni sistem ise başlık açıklamalarını ortadan kaldırıyor. Paylaşılan haberler, yeni özellik kullanılabilir olduğunda bağlantı ve manşet görüntüsünü içerecek. X, bu hamleyle tık tuzağı için yapılan paylaşımların azalacağını düşünüyor.

Haber paylaşımlarındaki yeni düzen böyle olacak:

*Solda mevcut, sağda yeni tasarım.

Yukarıdaki ekran görüntüsünde de görebileceğiniz üzere, X'in yeni özelliği ile hesap yöneticilerinin, her paylaşım için manuel metin oluşturmaları gerekecek. Bu sayede bir haberin ne ile ilgili olduğu daha iyi bir şekilde anlatılacak. İnternet sitesinde paylaşılan başlık, paylaşım içerisinde gösterilmemiş olacak. Bu özellik ile X'in arayüzünün sadeleştirileceğini de söyleyelim.

Elon Musk'ın yeni tasarım ile ilgili açıklaması:

Bu yeni özellik doğrudan benden geliyor. Estetiği büyük oranda geliştirecek.

Elon Musk'ın gazetecilerle ilgili diğer açıklamasını da atlamayalım. Milyarder iş insanı, gazetecilerin doğrudan X üzerinden haber yazmalarını istiyor gibi görünüyor. Elon Musk'ın konuyla ilgili açıklaması şu şekilde:

Daha fazla yazma özgürlüğü ve daha yüksek gelir isteyen bir gazeteciyseniz, doğrudan bu platformda yayınlayın!