X'te yaşanan bir algoritma hatası, 2014 yılı ve öncesinde yüklenen fotoğraf ve videoların görüntülenememesine yol açtı. Kısa bağlantılara da ulaşılamıyordu. Hatanın nedeni bilinmezken, kısmen de olsa düzeltme yapıldı.

Dünyanın en popüler mikroblog platformu X (namıdiğer Twitter), büyük bir aksaklıkla karşı karşıya kaldı. Platform algoritmasında yaşanan bir hata, 2014 yılı ve daha öncesinde platforma yüklenen fotoğraf ve videoların gösterilememesine neden oldu. Ayrıca kısaltılmış bağlantılara da ulaşılamadı. Yaptığımız son kontrollerde, hatanın kısmen giderildiğini görüyoruz. Fotoğraf ve videolar yeniden görüntülenebilir oldu ancak kısaltılmış bağlantılar metin gibi gösterilmeye devam ediyor.

X algoritmasında nasıl bir hata yaşandığı bilinmiyor. Ancak bu hata, çok büyük aksaklıklara yol açtı. Kullanıcılar, geçici bir süreliğine de olsa milyonlarca içeriğe ulaşamadılar. Üstelik bu hata istisnasız olarak tüm içerikleri etkilemişti. Yani birkaç beğeniye sahip olan paylaşımlar da milyonlarca etkileşim alan paylaşımlar da görüntülenemez oldu. Elon Musk, X'te yaşanan problem ile ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

Tarihin en popüler paylaşımlarından bir tanesi de X'in hatası nedeniyle "silindi"

Yukarıdaki fotoğrafı çoğunuz hatırlarsınız. Ünlü Aktris Ellen DeGeneres'in 2014 yılında paylaştığı bu fotoğraf, Oscar Ödülleri'nin en ikonik içeriklerinden bir tanesidir. X'in algoritma hatası, 2 milyondan fazla beğeni alan bu paylaşımın da görünmemesine yol açtı. Yaptığımız kontrolde, diğer tüm içeriklerle birlikte bu ikonik fotoğrafın da yeniden X'te görünmeye başladığını görüyoruz.

Ellen DeGeneres'in 3 Mart 2014 tarihindeki paylaşımı:

Cumartesi gününden beri yaşanan aksaklığı tespit eden ilk isimlerden bir tanesi, bağımsız geliştirici Tom Coates oldu. Coates, X'teki paylaşımında Elon Musk'ın vandallık yaptığını söyleyen geliştirici, 2014'ten önceki tüm görüntüleri sildiğini iddia etti. Bu paylaşım üzerine harekete geçen X, paylaşımın altına bir not ekledi. Bu notta, söz konusu problem doğrulandı. Ekip, görüntülerin sunuculardan silinmediğini, görüntüleme sırasında problem yaşandığını açıkladı. Aynı notta Ellen DeGeneres'in paylaşımına da yer verildi.

Tom Coates tarafından yapılan paylaşım:

Elon Musk'tan daha fazla vandalizm. Twitter şimdi 2014'ten önce yayınlanan tüm medyayı kaldırdı. 2000'lerin başından beri neredeyse on yıllık resim ve videolar hizmetten kaldırıldı. Örneğin, burada 2014'ten önceki medya tweet'lerimin bir araması var.