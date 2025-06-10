Elon Musk'ın şirketi xAI'ın sunduğu Grok nasıl kullanılır? Ücretsiz mi? Ne gibi özellikleri var? İşte Grok hakkında tüm bilmeniz gerekenler.

Yapay zekâ teknolojileri geliştikçe bu tarz ücretsiz araçların sayısı da artmaya başladı. Durum böyle olunca da insanlara birden fazla alternatif sunulabiliyor. Elon Musk’ın yapay zekâ şirketi xAI’ın kullanıma sunduğu Grok isimli araç da bunlardan biri. Peki X’in yapay zekâsı olarak da bildiğimiz Grok nedir? Nasıl kullanılır?

Bu içeriğimizde Grok’un nasıl kullanıldığını ve neler sunduğunu sizler için detaylı bir şekilde anlatacağız. Grok’u kullanmanın birden fazla yolu var. Gelin lafı uzatmadan tüm bunlara detaylı bir şekilde göz atalım.

Grok nedir?

Grok, Elon Musk’ın yapay zekâ şirketi xAI tarafından geliştirilen bir sohbet botu. İlk olarak 2023 yılının sonlarında piyasaya sürülen Grok, direkt olarak X’e entegre olarak çalışıyor. Aynı zamanda ayrı mobil uygulamaları üzerinden de kullanılabiliyor.

Grok nasıl kullanılır?

Grok’u 3 farklı şekilde kullanma imkânına sahipsiniz. İsterseniz direkt olarak xAI’ın sunduğu internet sitesinden erişim sağlayabiliyorsunuz. Bunun yanı sıra X üzerinden erişim ve “Grok” isimli tamamen kendi uygulamasından da erişmeniz mümkün.

Web’de Grok kullanımı

Adım #1: Buradaki bağlantı üzeriinden xAI’ın resmî Grok sitesine girin.

üzeriinden xAI’ın resmî Grok sitesine girin. Adım #2: Direkt açılan sayfa üzerinden metin komutları yoluyla Grok’u kullanmaya başlayabilirsiniz.

Direkt açılan sayfa üzerinden metin komutları yoluyla Grok’u kullanmaya başlayabilirsiniz. Adım #3: İsterseniz sağ üst taraftan X, Google gibi hesaplarınızı kullanarak giriş yapabilir ve daha fazla özelliğe erişebilirsiniz.

X üzerinden Grok kullanımı

Adım #1: X’in web sürümünü veya mobil uygulamasını açın.

X’in web sürümünü veya mobil uygulamasını açın. Adım #2: X hesabınıza giriş yapın.

X hesabınıza giriş yapın. Adım #3: Uygulamada alt kısımda aramanın yanında yer alan Grok simgesine basın. Web sürümde ise sol menüde yer alan Grok kısmına basın.

Uygulamada alt kısımda aramanın yanında yer alan Grok simgesine basın. Web sürümde ise sol menüde yer alan Grok kısmına basın. Adım #4: Açılan sayfadan Grok’u kullanmaya başlayabilirsiniz.

Mobil uygulamadan Grok nasıl kullanılır?

Adım #1: Telefonunuza göre Grok’un Android veya iOS sürümünü indirin.

Telefonunuza göre Grok’un Android veya iOS sürümünü indirin. Adım #2: İndirdikten sonra X hesabınızla giriş yapın.

İndirdikten sonra X hesabınızla giriş yapın. Adım #3: Metin komutları yoluyla Grok’u kullanmaya başlayabilirsiniz. Ne istediğinizi metin kutusuna yazmanız yeterli.

Grok mobil uygulaması nasıl indirilir?

Yukarıdaki bağlantıları kullanarak Grok’un kendi uygulamasının Android ve iOS sürümlerini indirebilirsiniz. İndirdikten sonra hesabınıza giriş yaparak direkt Grok’u kullanmaya başlayabileceksiniz.

Grok’un nasıl özellikleri var?

Sorularınızı yanıtlama

Gerçek zamanlı bilgi erişimi

Mantık yürütme

Derin araştırma

Görsel üretme

Görselleri anlama

Sesli mod

Resimleri düzenleme

Kodlama

İçerik kontrolleri, düzenleme önerileri

Analiz, özetleme, problem çözme

Grok ücretsiz mi?

Evet, Grok’a tamamen ücretsiz bir şekilde erişebilirsiniz. Ancak ücretsiz erişimde yapabileceğiniz taleplerde saat başı bazı sınırlamalar var. Bu sınırlamaları kaldırmak için Premium’a abone olmanız gerekiyor. Ancak bedava sürümün de gayet yeterli olduğunu söyleyebiliriz.

Grok hakkında bilmeniz gerekenler bu şekildeydi. ChatGPT, Gemini gibi araçlara alternatif arıyorsanız Grok’u deneyebilirsiniz. Kolay erişim, gelişmiş özellikler gibi avantajlar sunmasıyla öne çıkan bir araç olduğunu söylemek mümkün.