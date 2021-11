İşte Elon Musk’ın İş Görüşmelerinde Sorduğu Soru

İş görüşmelerinde genellikle “Nerede okudun?, Ne yaptın?, Ne kadar tecrübe ettin?” gibi sorular sorulur. Ancak yapılan araştırmalarda ne yapıldığından çok nasıl yapıldığına dair sorulan soruların, kişileri tanımada ve beraber çalışmanın uygun olup olmayacağına karar vermede daha işlevsel olduğu kanıtlandı.

Elon Musk, çeşitli röportajlarda iş görüşmelerinde dikkat ettiği özellikler üzerine sorulan bir soruya, kişinin hangi okula gittiği ya da eğitim seviyesini önemsemediğini ifade etmişti. 2014’te yapılan bir röportajda da iş başvurusunda bulunanlarda üniversite, hatta lise diplomasının bile gerekli olmadığı yönünde yaptığı açıklamalarla dikkat çekmişti.

Ünlü teknoloji girişimcisi Elon Musk’ın yaptığı bu açıklamalar, Musk’ın iş görüşmelerinde hangi kriterlere dikkat ettiği sorusunu akıllara getiriyor. Musk bu soruya, işe alacağı kişide “olağanüstü yetenek kanıtı” aradığını ifade ederek yanıt veriyor. Elon Musk, istisnai derecede bir başarısının olması gelecekte de bu şekilde de devam edeceğini göstereceği için bu kanıtı aradığını ifade ediyor.

Peki Elon Musk bu kanıtı nasıl anlıyor?

Elon Musk iş başvurusunda bulunan kişilerden, "sorunları çözerken nasıl çalıştığını ve karşılaştığı en zor sorunlardan bazılarını anlatmasını" istiyor. Musk’a göre sorunu gerçekten çözebilen insanlar nasıl çözdüklerini tam olarak bilirler ve küçük ayrıntılarıyla beraber anlatabilirler. Zorlu bir meseleyi adım adım nasıl çözdüklerini duymak için sorduğu bu soru, yanlış bir iddiada bulunan birinin bunu inandırıcı bir şekilde anlatamayacağı fikrine dayanıyor.

Hafıza ve Bilişte Uygulamalı Araştırmalar Dergisi’nde (Journal of Applied Research in Memory and Cognition) yayınlanan bir araştırma Elon Musk’ın bu yönteminin oldukça başarılı olduğunu kanıtlıyor. Elon Musk’ın da kullandığı ve “Asimetrik Bilgi Yönetimi” olarak adlandırılan bu teknik, görüşmecilerin ayrıntılı bilgilerle kendileri hakkında doğru bilgiyi vermeleri üzerine tasarlanmış bir model.

Tekniğin başarısı kanıtlandı

Bu teknikte görüşmecilerin, görüştükleri kişilere “ilgilenilen olay” hakkında daha ayrıntılı açıklamalar talep etmelerinin, kişinin ne kadar dürüst açıklamalar yaptığının tespit edilebileceği kanıtlandı. Çalışmanın yazarlarından Cody Porter, “Küçük ayrıntılar soruşturmalarda oldukça önemlidir. Araştırmacılara kontrol edebilecek gerçekleri ve sorgulayacak tanıkları sağlar” dedi.

Sorunun sorulması cevabı öğrenmekten ziyade, cevap verme yönteminden hareketle bireyin kişiliğini ve çalışma prensibini anlamaya dayalı oluyor. Araştırmayı yürüten ekip tekniğinin işlevinin yanı sıra gerçeği söyleyenlerin çoğunlukla daha ayrıntılı bilgi verdiklerini, doğruları söylemekten kaçınanların ise suçlarını gizlemek için daha kısa yanıtlar verdiğini ifade etti.