Cumartesi günü Twitter'da bir anket başlatarak hisselerinin %10'unu satmayı teklif eden Musk, anketten çıkan 'evet' sonucunun ardından hisse satışlarına başladı. Öte yandan bu satışlardan birisinin daha önce planlanan bir satış işlemi olduğu ortaya çıktı.

Tesla CEO’su ve dünyanın en zengin insanı Elon Musk, geçtiğimiz günlerde servetini 338 milyar dolarlık göz korkutan bir seviyeye kadar çıkarmıştı. Fakat milyarderlerin vergi ödemediği tartışmaları büyürken Musk, Twitter’dan bir anket açarak Tesla hisselerinin %10’unu satmayı ve satıştan elde ettiği paranın vergisini ödemeyi teklif etti. Twitter’da açılan bu ankete %57,9 oranında ‘Evet’ oyu verildi.

Pazar günü sonuçlanan anketin ardından Musk’ın hisselerini ne zaman satacağı merak konusu olmuştu. Şirketten ya da Musk’tan bir tarih verilmemişken bu sabah Tesla tarafından paylaşılan finansal bilgiler, Musk’ın hisselerini satmaya başladığını gösterdi. Elon Musk, bu hafta içinde toplam değeri 5 milyar dolar olan Tesla hisselerini sattı.

Toplamda 4,5 milyon adet hisse satıldı:

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na sunulan belgeye göre Musk, pazartesi günü yaklaşık 1,1 milyar dolar değerinde hisse sattı. Belgeye göre bu satış, eylül ayı ortasında kabul edilen önceden düzenlenmiş bir ticaret planına göre yapıldı. Bu satışın amacının öz sermayesinin vergilerini ödemek olduğu belirtildi ve aynı gün içinde bu işlem de gerçekleştirildi.

Salı ve çarşamba günleri de hisse satışları gerçekleştirildi. Fakat belge, bu satışların pazartesi günkü satış gibi daha önce planlanmadığını gösterdi. Musk, bu üç gündeki satışlarda toplamda 4,5 milyon hissesini elinden çıkardı. Bu hisselerin yaklaşık değeri 5 milyar dolar olurken Musk, henüz söz verdiği %10 seviyesine ulaşamadı. Bunun için Musk’ın yaklaşık 17 milyon adet hisse satması gerekiyor.

Tesla hisseleri, bu sabah belgelerin yayınlanmasıyla birlikte değerinde artış yaşadı. Şirketin hisse değeri yaklaşık %4,34 artışla 1.067 dolara yükseldi.