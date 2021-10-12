Elon Musk ile Jeff Bezos arasındaki sürtüşmelere bir yenisi daha eklendi. Jeff Bezos'un Amazon'un dünyanın en başarılı şirketlerinden biri olduğunu söylediği paylaşımı yanıtlayan Musk, Bezos'un dünyanın en zengin ikinci insan olmasına atıfta bulundu.

Geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaştığımız bir içeriğimizde, dünyanın en zengin insanının uzun bir aradan sonra yeniden Elon Musk olduğunu ifade etmiştik. Yatırımcılarla yaptığı toplantı sonrasında servetini 10,6 milyar dolar daha artırmayı başaran Musk, Bloomberg’in Milyarderler Endeksi’ne göre 222 milyar dolarlık servetin sahibi oldu. Bu durum, en çok da dünyanın en zengin insanı olma unvanını kaybeden Amazon Kurucusu Jeff Bezos'u rahatsız ediyor.

Aslına bakacak olursak Jeff Bezos ile Elon Musk arasında uzun zamandır devam eden bir sürtüşme mevcut. İkili, özellikle de sosyal medyada yaptıkları açıklamalarla birbirlerine sık sık sataşıyorlar. Şimdi bunlara bir yenisi daha eklendi. Jeff Bezos'un bir paylaşımını yanıtlayan Musk, dikkat çeken bir göndermede bulundu. Elon Musk, o yanıtında Jeff Bezos'un artık dünyanın en zengin ikinci insanı olduğunu göstermek istemişti.

Jeff Bezos'un Twitter'daki paylaşımı şöyleydi

Bezos, Twitter'da yaptığı bir paylaşımda Amazon'un dünyanın en başarılı şirketlerinden bir tanesi olduğunu, birbirinden bağımsız endüstrilerde devrimler yaptığını ifade etti. Açıklamanın devamında ise Amazon ile ilgili hazırlanmış bir makalenin görüntüsü yer alıyordu. İşte bu tweeti yanıtlayan Elon Musk, bir yarışta ikinciye verilen gümüş madalya emojisini paylaştı. Her iki paylaşım da on binlerce beğeni ve etkileşim aldı.

Elon Musk'ın Jeff Bezos'a verdiği cevap ise şu şekilde

Elon Musk ile Jeff Bezos arasındaki sürtüşme, ilk olmadığı gibi son da olmayacak. Sosyal medya kullanıcıları da bu paylaşımlar üzerinden eğlenmeye devam edecek. Yaşanan olay; "Zenginin malı züğürdün çenesini yorar." tabirinin canlı kanlı ispatı niteliğinde...