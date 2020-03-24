Elon Musk, Solunum Cihazı Yardımı Sözünü Yerine Getirdi

Elon Musk, ABD'nin Los Angeles kentindeki hastanelerdeki koronavirüs hastaları için Çin'den 1255 solunum cihazı satın aldı. Musk, Tesla çalışanlarıyla birlikte Çin ve Los Angeles'taki gümrük yetkililerine teşekkür etti.

Çin Halk Cumhuriyeti'nin Wuhan kentinde ilk kez tespit edildikten sonra tüm dünyaya yayılan ve şu ana kadar 18.246 kişinin ölümüne neden olan yeni ölümcül koronavirüs (COVID-19) ABD'de de yayılmaya ve can almaya devam ediyor. Birçok eyaletin hastanesinde solunum cihazı sorunu baş gösterirken, devreye Tesla CEO'su Elon Musk girdi.

California'daki sağlık yetkilileri yalnızca kendi eyaletlerinin toplamda 50.000 solunum cihazına ihtiyaç duyduğunu açıklamış ve Gavin Newsom şu anda artan COVID-19 hastalarının ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştıklarını söylemişti. Elon Musk bu noktada devreye girerek Los Angeles'a çok sayıda solunum cihazı gönderdi.

Çin'den satın aldı

Twitter'da bir kullanıcıya cevap veren Elon Musk, Çin'de fazladan solunum cihazı arzı olduğunu, böylece cuma gecesi FDA onaylı ResMed, Philips ve Medtronic marka 1255 solunum cihazını satın alarak hava yoluyla Los Angeles'a gönderdiklerini açıkladı. Musk ayrıca Tesla çalışanlarıyla Çin Halk Cumhuriyeti ve Los Angeles'taki gümrük memurlarına teşekkür etti. California Valisi Gavin Newsom da Musk'ın 'kahramanca çabası'nı övdü. Newsom ayrıca eyaletin 1 milyar lateks eldivene ve 500 milyon maskeye ihtiyaç duyduğunu da açıklamıştı.

Pazartesi günü General Motors da, Ventec Life Systems ile ortaklık kurarak Kokomo, Indiana'daki tesisini 200.000 Ventec solunum cihazı üretmek için kullanacağını açıklamıştı. GM, makinelerin yapımı için gerekli parçaların yüzde 95'ini kendisinin temin edeceğini de söylemişti.

Elon Musk daha önce “Koronavirüs paniği aptalca” dediği bir tweet atarak tepkileri üzerine çekmişti. Musk, çocukların da virüse karşı 'bağışıklığa' sahip olduğunu ileri sürmüş ve solunum cihazı sıkıntısı yaşanacağı iddialarını reddetmişti. Musk daha sonra Tesla çalışanlarına bir e-posta göndererek "Biraz olsun hasta veya rahatsız hissediyorsanız işe gelmek zorunda değilsiniz. Bunu belirtmek istiyorum. Şahsen ben işte olacağım ama bu benim kararım. Herhangi bir nedenle evde kalmak istiyorsanız anlarım" demişti.