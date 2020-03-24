Koronavirüse Karşı İlaç Üretimine Süper Bilgisayar Desteği

Bilim insanları, koronavirüsün insana nasıl bulaştığına dair fikir vermesini bekledikleri büyük bir bilgisayar modeli hazırlıyor. Modelin ilk kısımlarını test eden bilim insanları, böylece bu konuda ilk adımı atmış oldu. Çalışmalar kapsamında Texas Gelişmiş Bilgi İşlem Merkezi’ndeki (TACC) Frontera süper bilgisayarındaki kod optimize edildi. Modelden elde edilen bilgi, araştırmacıların koronavirüsle mücadele etmek için yeni ilaçlar ve aşılar üretmelerine yardımcı olabilir.

San Diego Üniversitesi'nden Profesör Rommie Amaro, koronavirüsün ilk tam atom modelini oluşturmak için yürütülen çalışmalara öncülük ediyor. Amaro, “Parçacığın dışının nasıl göründüğü ve nasıl davrandığı konusunda iyi bir modele sahip olursak moleküler tanımaya katılan farklı bileşenler hakkında iyi bir görüş elde edeceğiz” dedi.

Moleküler tanıma, virüsün ACE2 reseptörleri ve konakçı hücre zarı içindeki diğer hedeflerle nasıl etkileşime girdiğini içeriyor. Amaro, “Farklı çözünürlüklerdeki verileri Frontera gibi liderlik seviyesindeki tesislerde simüle edilebilen tek bir uyumlu modelde birleştirmeye çalışıyoruz” dedi.

Koronavirüsle mücadeleye süper bilgisayar desteği:

Amaro'nun koronavirüsle ilgili yaptığı çalışma, Şubat 2020’de bilimsel dergi ACS Central Science’ta yayınlandı. Biyokimya profesörünün çalışması, grip virüsünün tüm atom simülasyonlarını temel alıyor. Amaro, grip için Frontera’nın selefi olan Blue Waters süper bilgisayarını kullandıklarını söyledi. Bununla birlikte koronavirüsle yapılan çalışma çok daha hızlı bir şekilde ilerliyor.

Blue Waters, Illinois Üniversitesi'nin Süper Bilgisayar Uygulamaları Ulusal Merkezi’ndeki petabayt düzeyindeki bilgisayar olarak biliniyor. Söz konusu simülasyonların koronavirüsün enfektivite için gerekli olan farklı kısımları hakkında yeni bilgiler vermesi bekleniyor. Bu farklı özellikler anlaşılabilirse bilim insanlarının yeni ilaçlar üretme şansının da artacağı ifade ediliyor.