Elon Musk Adeta 'Sığıntı Gibi' Yaşadığını Açıkladı

Elon Musk, bugün paylaşılan yeni açıklamasında evsiz olduğunu ve gittiği her yerde arkadaşlarında kaldığını açıkladı. Musk, harcama konusunda da bazı açıklamalarda bulunarak tek istisnanın kişisel uçağı olduğunu paylaştı.

250 milyar doları aşkın servetiyle dünyanın en zengin insanı olan Elon Musk, ilginç yaşam tarzı ve kişiliğiyle de sürekli gündeme gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda eski sevgilisi Grimes’ın ‘yoksulluk sınırının altında’ yaşadığını söylediği Elon Musk, bugün yeni bir açıklamayla daha gündeme geldi.

TED bünyesinde Chris Anderson’ın videosuna konuk olan Elon Musk, şu anda herhangi bir eve sahip olmadığını açıkladı. Herhangi bir yata da sahip olmayan veya tatil de yapmayan Musk, konaklama ihtiyacını nasıl giderdiğini de şu şekilde paylaştı:

Tüm evlerini satan Elon Musk, arkadaşlarında kalıyor...

“Şu anda bir yerim bile yok, resmen arkadaşlarımın evinde kalıyorum. Tesla'nın mühendisliğinin çoğunun bulunduğu Bay Area'ya seyahat edersem, arkadaşlarımın boş yatak odaları arasında dönerim.”

Kişisel uçağını daha fazla çalışmak için avantaj olarak görüyor

Elon Musk, Anderson’ın birçok insanın gelir eşitsizliği nedeniyle milyarderler konusunda şikâyetçi olduğu yorumunu da şu şekilde cevapladı:

“Tabii ki kişisel tüketime yılda milyarlarca dolar harcıyor olsaydım çok sorunlu olurdu, ama durum böyle değil. Kişisel tüketimim yüksek değil de değil. Yani, tek istisna uçak, ama eğer uçağı kullanmazsam çalışmak için daha az saatim olur.”

Elon Musk, Mayıs 2020’de sahip olduğu tüm evleri satma ve hiçbir eve sahip olmamaya karar verdiğini açıklamıştı. Ağustos 2021’de Insider tarafından paylaşılan bilgiler, Elon Musk’ın 50 bin dolar değerinde küçük bir prefabrik evde yaşadığını ortaya koymuştu.