Elon Musk, Yoksulluk Sınırının Altında Yaşıyormuş

Kanadalı şarkıcı Grimes, dünyanın en zengin insanı Elon Musk'ın bir milyarder gibi yaşamadığını açıkladı. 33 yaşındaki sanatçı, Musk'ın 40 bin dolarlık güvenliksiz bir evde; hatta bazen yoksulluk sınırının altında bile yaşadığını ifade etti.

230 milyar dolardan fazla servetiyle dünyanın en zengin insanı unvanını taşıyan Elon Musk, SpaceX ve Tesla gibi dev şirketlerin CEO’luğunu yapıyor. Ancak ünlü iş insanı, en az iş hayatı kadar özel hayatı ile de gündeme geliyor. Geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaştığımız bir haberde Musk ve sevgilisinin (eski sevgilisi de denebilir; çünkü kendileri de ne olduklarına henüz karar verebilmiş değil) ikinci çocuklarının doğduğu açıklanmıştı. Çift, kız olan çocuklarına Exa Dark Sideræl ismini vererek yine gündeme oturmuştu.

Bunun yanı sıra Musk’ın özel yaşamı ile ilgili birçok iddia ortaya çıkmıştı. Biz de geçtiğimiz yıl sizlerle paylaştığımız bir haberde ünlü iş insanının SpaceX’in 40 metrekarelik bir prefabrik evde kaldığının ortaya çıktığını aktarmıştık. Şimdi ise Musk’a dünyada en yakın insanlardan biri olan Kanadalı ünlü şarkıcı Grimes’tan bu konuyla ilgili bir açıklama geldi.

Musk, milyarder gibi yaşamıyor

Ünlü dergi Vanity Fair’e röportaj veren Grimes, dünyanın en zengin insanı olan Musk’ın bir milyarder gibi yaşamadığını; hatta bazen yoksulluk sınırının altında yaşadığını ifade etti. 33 yaşındaki şarkıcı ayrıca Musk’ın güvenliği olmayan 40 bin dolarlık, komşuların onları sürekli videoya çektiği bir evde yaşadığını sözlerine eklerken; Musk’ın Los Angeles’ta yaşarken eskisinin ortasında bir delik olmasına rağmen yeni bir yatak almayı reddettiğini de aktardı. Tahmin edebileceğiniz gibi 230 milyardan fazla serveti olan bir insanın bu tarz bir yaşam sürmesi de oldukça gündem oldu.

Grimes ve Musk’ın ilişkisinin çalkantılı olduğunu daha önce aktarmıştık. İkili geçtiğimiz sonbaharda ‘yarı ayrı’ olduklarını ifade etmişti. Grimes ise Vanity Fair’e verdiği röportajda Musk’ı hâlen erkek arkadaşı olarak gördüğünü söylemişti. Ancak ünlü şarkıcı bu röportajın yayımlanmasının ardından bir tweet atarak Musk ile ‘tekrar’ ayrıldıklarını; ancak onu hayatının aşkı ve en iyi arkadaşı olarak görmeye devam edeceğini söylemişti.