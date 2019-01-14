Elon Musk, Falcon 9'un Son Görevinden Fotoğraflar Paylaştı

Uzay teknolojileri ve görevleri denildiğinde akla ilk gelen isimlerden olan SpaceX'in kurucusu Elon Musk, tarihi Falcon 9 görevinden fotoğraflar paylaştı.

SpaceX’in Falcon 9 roketi, tarihteki en büyük teknoloji gelişmelerinden birinin tamamlanmasına yardım etti. Şirket, pazar günü Iridium-8’in fırlatmasını gerçekleştirdi. Böylece bu iki fırlatma 2019’un ilk görevi, iki yıllık uydu yükseltme projesinin ise son görevi oldu. Etkinlikten sonra, SpaceX CEO’su Elon Musk, roketlerin dünyaya inişinin fotoğraflarını paylaştı.

Roket, Kaliforniya’daki Vandenberg Air Force Base’den 10 uyduyu götürmek için fırlatıldı. Fırlatmadan dakikalar sonra, ilk evre yükseltici drone gemisine başarılı bir şekilde iniş yaptı. Böylece, küresel iletişim için 75 uydu gönderen ve orijinal Iridium takımyıldızının yerini alan sekizinci İridium misyonu tamamlandı.

SpaceX, Temmuz 2018’deki Iridum-7 fırlatması için “Bir sonraki Iridium görevi, uzay tarihindeki en büyük teknoloji yükseltmesi olacak” demişti.

Roketlerin inişlerini takiben, Musk roketlerin fotoğraflarını paylaştı.

İnişler, SpaceX’in maliyetleri indirdiğinin en önemli kanıtlarından bir tanesi. Yükselticilerin maliyeti yaklaşık olarak 46,5 milyon dolar. Falcon 9’un toplam maliyeti ise 62 milyon dolar. Sadece depoyu doldurmak bile 300 bin dolara mâl oluyor. Yani, SpaceX her kurtardığı yükselticide, daha fazla parayı kurtarma şansı yakalıyor.

Bu tarz teknolojiler, SpaceX’in sonraki görevleri için hayati önem taşıyor. Şirketin planları arasında, önümüzdeki on yıl içerisine ilk insanlı Mars görevini gerçekleştirmek bulunuyor. Musk’ın tahminine göre de bu 2024’te gerçekleşebilir.