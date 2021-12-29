Tesla ve SpaceX şirketlerinin CEO'su Elon Musk, katıldığı bir podcast programında Bitcoin'in halen gizemini koruyan mucidi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Musk, Bitcoin'in arkasındaki fikirlerin çoğunlukla Nick Szabo'ya ait olduğunu ifade etti

Bu yazıyı yazdığımız an itibarıyla bir tanesi 47.700 dolar seviyesinden işlem gören, 10 Kasım’da 69 bin doları görerek tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşan Bitcoin, halen büyük bir gizeme ev sahipliği yapıyor. 2008 yılından bu yana piyasada bulunan kripto para biriminin kim tarafından icat edildiği halen bilinmiyor.

Bugüne kadar Bitcoin’in mucidi olduğunu söyleyen ya da mucidi olduğu söylenen pek çok kişi duymuş olsak da bunların hiçbiri doğru çıkmadı. Satoshi Nakamoto ismiyle tanıdığımız bu mucidin kim olduğu hakkındaysa SpaceX ve Tesla şirketlerinin CEO’su, kripto para piyasasının takip ettiği bir isim olan Elon Musk’tan yeni ve önemli bir açıklama geldi.

“Bitcoin’in arkasındaki fikirlerden en çok Nick Szabo sorumlu”

Lex Freidman’ın podcastine katılan Elon Musk, kendisine yöneltilen ‘Elon Musk, Satoshi Nakamoto olabilir’ iddialarını reddetti. Böyle bir şey olsaydı bunu saklamayacağını söyleyen Musk, “Sence onun anonim olması bir hata mı yoksa bir özellik mi?” sorusuna uzunca bir düşündükten sonra şu şekilde cevap verdi:

“Bitcoin çıkmadan önce fikirlerin gelişimini inceleyebilirsin ve bu fikirleri kimin yazdığını görebilirsin. Bitcoin’i pratik amaçlar için kimin ürettiğini bilmiyorum ama fikirlerin gelişimi bunun öncesinde oldukça açık ve bu fikirlerin gelişiminde herkesten daha çok sorumlu olan kişi muhtemelen Nick Szabo. Dolayısıyla kendisi Nakamoto olduğunu inkâr etse de o, Bitcoin’in arkasındaki fikirlerden herkesten daha sorumlu kişi gibi duruyor.”

Nick Szabo kimdir?

Elon Musk’ın Bitcoin’in arkasındaki fikirlerden sorumlu tuttuğu kişi olan Nick Szabo, 1998 ve 2005 yılları arasında Szabo Bit Gold ismiyle bilinen ve Bitcoin mimarisinin habercisi niteliğinde olarak bilinen bir dijital para mekanizması geliştirmişti. Kripto para sektöründe fazlasıyla duyduğumuz ‘Smart Contracts’ ifadesi de ilk olarak Szabo tarafından 1993 yılında söylenmişti.

Birçok insan, uzun bir zamandır Szabo’nun Bitcoin’in mucidi olduğunu düşünse de kendisi, bu iddiaları defalarca reddetti. 2008 yılında Bitcoin çıkış yapmadan önce Szabo’nun blogunda ‘varsayımsal para biriminin canlı bir versiyonunu yaratma niyeti’ hakkında yorum yazdığı görülmüştü.